Не придется менять 10 лет: названы 4 самых надежных модели авто 2026

Эксперты назвали четыре модели автомобилей 2026 года, которые отличаются надёжностью и могут прослужить не менее десятилетия. В список вошли Honda CR-V, Toyota Sienna, Hyundai Elantra Hybrid и Lexus LS.

Об этом сообщило издание GOBankingRates со ссылкой на мнения автомобильных экспертов.

Эксперты советуют при выборе нового автомобиля обращать внимание на модели, построенные на проверенных платформах с надежными основными компонентами, в частности силовыми установками.

Эксперт Turn5 Inc. Джастин Дуган отметил, что проверенные платформы имеют преимущество перед совершенно новыми конструкциями. По его словам, производители годами совершенствовали такие платформы, поэтому их силовые установки, как правило, более надежны и реже требуют ремонта.

Honda CR-V

Эксперты назвали Honda CR-V одним из удачных вариантов для длительной эксплуатации. Автомобильный аналитик CarEdge Джастин Фишер также рекомендовал Honda Accord, CR-V и Civic, назвав их выгодными моделями, способными преодолевать большие расстояния.

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Honda CR-V Фото: Википедия

Эксперт автомобильной отрасли Мелани Муссон особо выделила CR-V. Она отметила, что автомобиль подходит для различных нужд: он достаточно просторный для небольшой семьи, но в то же время компактный и маневренный. Также модель оснащена комплексом систем безопасности Honda Sensing.

Toyota Sienna

Toyota Sienna также вошла в список моделей, которые могут прослужить более 10 лет. Джастин Фишер назвал Toyota лидером по надежности, хотя и отметил, что из-за роста репутации бренда цены на многие модели в 2026 году выросли.

Toyota Sienna Фото: Википедия

Мелани Муссон рекомендует Sienna тем, кому нужна просторность большого внедорожника, но при этом — комфорт и экономичность автомобиля. По её словам, при условии регулярного технического обслуживания автомобили Toyota обычно служат значительно дольше десяти лет.

Hyundai Elantra Hybrid

Hyundai Elantra Hybrid также считается надёжным вариантом среди автомобилей 2026 года. По словам вице-президента по развитию бизнеса ACV Auctions Рэнди Бароне, Hyundai и Kia в последние годы заметно улучшили долговечность своих автомобилей.

Hyundai Elantra Hybrid Фото: Hyundai

"В последние годы автомобили Hyundai и Kia стали заметно более долговечными, и мы видим, что всё больше таких автомобилей хорошо работают после пробега в 100 тысяч миль", — отметил Бароне.

Elantra Hybrid также получила высокую оценку за надежность от Consumer Reports.

Lexus LS

Четвертой моделью стал Lexus LS. Джастин Дуган советует тем, кто хочет приобрести автомобиль с длительным сроком службы, выбирать бренды, у которых меньше проблем в расчете на 100 автомобилей.

Lexus LS Фото: Википедия

Согласно данным исследования J.D. Power за 2025 год, Lexus третий год подряд занял первое место по общей надёжности автомобилей. Рэнди Бароне отметил, что сочетание инженерных решений, надежности и стоимости владения выводит Lexus в число лидеров по долговечности.

В то же время выпуск седана LS будет прекращён после 2026 года. Мелани Муссон назвала его одним из автомобилей с наилучшей репутацией в плане длительного срока службы и отметила комфорт и качество салона.

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