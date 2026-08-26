Один из 3600: в Киеве заметили компактный спорткар Mercedes с огромным двигателем (фото)

В Киеве запечатлели Mercedes SLK в редкой заряженной версии от AMG. Компактный спортивный автомобиль оснащен мощным 360-сильным V8.

Купе-кабриолет Mercedes SLK55 AMG R171 — настоящая редкость, ведь с 2004 по 2011 год было выпущено всего 3600 таких автомобилей. Снимки спорткара были опубликованы на странице benz_of_ukraine в Instagram.

Компактный спорткар оснастили мощным 5,4-литровым двигателем V8 мощностью 360 сил Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine

Главное отличие Mercedes SLK55 AMG скрывается под капотом. Компактное 4,1-метровое авто оснащено мощным 5,4-литровым V8 на 360 к.с. и 510 Н∙м. С 7-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость может быть ограничена на отметке 250 или 280 км/ч.

Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine

Кроме того, кабриолет Mercedes SLK55 AMG получил спортивную выхлопную систему, более жесткую заниженную подвеску и увеличенные до 345 мм тормоза.

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Отличить заряженную версию от стандартного Mercedes SLK второго поколения можно по более агрессивным бамперам, обвесу и 18-дюймовым дискам. Сзади установлены спойлер и четыре выхлопные трубы.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: Mercedes-Benz

В двухместном салоне установлены кожаные спортивные сиденья. Жесткая металлическая крыша складывается с помощью электропривода за 22 секунды.

Кстати, недавно под Киевом был замечен ещё более редкий кабриолет Mercedes-Benz с тем же двигателем.

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