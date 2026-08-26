Один із 3600: у Києві помітили компактний спорткар Mercedes із величезним двигуном (фото)
У Києві сфотографували Mercedes SLK у рідкісному зарядженому виконанні від AMG. Компактне спортивне авто оснащене великим 360-сильним V8.
Купе-кабріолет Mercedes SLK55 AMG R171 — раритет, адже з 2004 по 2011 рік виготовили всього 3600 таких автомобілів. Світлини спорткара опублікували на сторінці benz_of_ukraine в Instagram.
Головна відмінність Mercedes SLK55 AMG ховається під капотом. Компактне 4,1-метрове авто оснастили великим 5,4-літровим V8 на 360 к. с. і 510 Н∙м. Із 7-ступінчастою автоматично. КПП розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 280 км/год.
Крім того, кабріолет Mercedes SLK55 AMG отримав спортивний вихлоп, жорсткішу занижену підвіску та збільшені до 345 мм гальма.
Відрізнити заряджений варіант від стандартного Mercedes SLK другого покоління можна за агресивнішими бамперами, обвісом та 18-дюймовими дисками. Ззаду встановлені спойлер та чотири вихлопні труби.
У двомісному салоні встановлені шкіряні спортивні сидіння. Жорсткий металевий дах складається з допомогою електропривода за 22 секунди.
До речі, нещодавно під Києвом засвітився ще більш рідкісний кабріолет Mercedes-Benz із цим же двигуном.
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