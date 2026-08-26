Один із 3600: у Києві помітили компактний спорткар Mercedes із величезним двигуном (фото)

У Києві сфотографували Mercedes SLK у рідкісному зарядженому виконанні від AMG. Компактне спортивне авто оснащене великим 360-сильним V8.

Купе-кабріолет Mercedes SLK55 AMG R171 — раритет, адже з 2004 по 2011 рік виготовили всього 3600 таких автомобілів. Світлини спорткара опублікували на сторінці benz_of_ukraine в Instagram.

Компактний спорткар оснастили великим 5,4-літровим V8 на 360 сил Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine

Головна відмінність Mercedes SLK55 AMG ховається під капотом. Компактне 4,1-метрове авто оснастили великим 5,4-літровим V8 на 360 к. с. і 510 Н∙м. Із 7-ступінчастою автоматично. КПП розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 280 км/год.

Розгін до 100 км/год займає 4,9 с Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine

Крім того, кабріолет Mercedes SLK55 AMG отримав спортивний вихлоп, жорсткішу занижену підвіску та збільшені до 345 мм гальма.

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Відрізнити заряджений варіант від стандартного Mercedes SLK другого покоління можна за агресивнішими бамперами, обвісом та 18-дюймовими дисками. Ззаду встановлені спойлер та чотири вихлопні труби.

У салоні встановлені спортивні сидіння Фото: Mercedes-Benz

У двомісному салоні встановлені шкіряні спортивні сидіння. Жорсткий металевий дах складається з допомогою електропривода за 22 секунди.

До речі, нещодавно під Києвом засвітився ще більш рідкісний кабріолет Mercedes-Benz із цим же двигуном.

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