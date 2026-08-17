Їх існує менш ніж 1500: в Україні засвітився рідкісний заряджений Mercedes 2000-х (фото)

Під Києвом сфотографували кабріолет Mercedes-Benz CLK у рідкісній зарядженій версії від AMG. Авто оснащене великим 5,4-літровим V8.

Такий Mercedes CLK 55 AMG — раритетна модель, адже всього випустили тільки 1432 кабріолети. Світлини авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Спорткар оснащений 354-сильним V8 Фото: Topcars UA

Mercedes CLK 55 AMG першого покоління виробляли з 1999 по 2002 рік і більшість із 5200 виготовлених автомобілів були купе.

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Головна відмінність Mercedes CLK 55 AMG ховається під капотом. Спорткар оснастили 5,4-літровим V8 із подвійним запалюванням, який розвиває 347 к. с. і 510 Н∙м.

Салон Mercedes CLK 55 AMG озоблений шкірою і деревом Фото: Topcars UA

Із 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, кабріолет має жорсткішу підвіску та більші гальма.

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Примітно, що потужна AMG-версія мало чим відрізняється від стандартного Mercedes-Benz CLK. Її видають дещо інакший передній бампер, скромний обвіс та 17-дюймові колісні диски AMG Monoblock. Ззаду видно здвоєні вихлопні труби.

Авто отримало 17-дюймові диски Фото: Topcars UA

У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні поєднуються шкіра і дерево.

До речі, нещодавно в Києві помітили ще більш рідкісний і потужний Mercedes CLK на 500 сил.

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