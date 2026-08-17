Їх існує менш ніж 1500: в Україні засвітився рідкісний заряджений Mercedes 2000-х (фото)
Під Києвом сфотографували кабріолет Mercedes-Benz CLK у рідкісній зарядженій версії від AMG. Авто оснащене великим 5,4-літровим V8.
Такий Mercedes CLK 55 AMG — раритетна модель, адже всього випустили тільки 1432 кабріолети. Світлини авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Mercedes CLK 55 AMG першого покоління виробляли з 1999 по 2002 рік і більшість із 5200 виготовлених автомобілів були купе.Важливо
Головна відмінність Mercedes CLK 55 AMG ховається під капотом. Спорткар оснастили 5,4-літровим V8 із подвійним запалюванням, який розвиває 347 к. с. і 510 Н∙м.
Із 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, кабріолет має жорсткішу підвіску та більші гальма.
Примітно, що потужна AMG-версія мало чим відрізняється від стандартного Mercedes-Benz CLK. Її видають дещо інакший передній бампер, скромний обвіс та 17-дюймові колісні диски AMG Monoblock. Ззаду видно здвоєні вихлопні труби.
У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні поєднуються шкіра і дерево.
До речі, нещодавно в Києві помітили ще більш рідкісний і потужний Mercedes CLK на 500 сил.
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