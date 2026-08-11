Розкіш із V12 під капотом: в Україні з'явився новітній Maybach за 12,5 мільйона (фото)

У Києві сфотографували новий Mercedes S-Class 2026 у топовому розкішному виконанні від Maybach. Седан має дорогий салон та V12 під капотом.

Новий Mercedes-Maybach S-Class зовсім недавно вийшов на український ринок. Фото представницького авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Фари та ліхтарі прикрасили логотипами Mercedes Фото: Topcars UA

Версія від Maybach цьогоріч пройшла планове оновлення услід за стандартним Mercedes S-Class W223. Великий 5,5-метровий седан отримав більшу решітку радіатора, інакші бампери та оптику, прикрашену емблемами Mercedes. Традиційно в оздобленні чимало хрому.

На передній панелі тепер встановлено три екрани Фото: Mercedes-Benz

У салоні Mercedes-Maybach S-Class 2026 встановили три екрани на передній панелі, окремі монітори є і у задніх пасажирів. Традиційно на другому ряді встановлені окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем.

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Ззаду встановлено окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем Фото: Mercedes-Benz

У внутрішньому оздобленні використали дорогу шкіру та дерево. Звісно, комплектація включає чотиризонний клімат-контроль і пневмопідвіску.

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Конкретно цей Mercedes-Maybach S680 оснащений топовим 6,0-літровим V12 твін-турбо на 612 к. с. і 900 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Mercedes-Maybach S680 зберіг 612-сильний V12 Фото: Topcars UA

Ціна Mercedes-Maybach S-Class в Україні стартує з 10,5 мільйона гривень, а 12-циліндровий варіант S680 коштує від 12,5 мільйона.

Між іншим, нещодавно в Україну привезли розкішний кабріолет Maybach за 14 мільйонів гривень.

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