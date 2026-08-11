Роскошь с V12 под капотом: в Украине появился новейший Maybach за 12,5 миллиона (фото)

В Киеве сфотографировали новый Mercedes S-Class 2026 в топовой роскошной версии от Maybach. Седан отличается роскошным салоном и двигателем V12 под капотом.

Новый Mercedes-Maybach S-Class совсем недавно появился на украинском рынке. Фото представительного автомобиля опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Фары и фонари украсили логотипами Mercedes Фото: Topcars UA

В этом году версия от Maybach прошла плановое обновление вслед за стандартным Mercedes S-Class W223. Большой 5,5-метровый седан получил более крупную решетку радиатора, измененные бамперы и оптику, украшенную эмблемами Mercedes. Традиционно в отделке много хрома.

На передней панели теперь установлены три экрана Фото: Mercedes-Benz

В салоне Mercedes-Maybach S-Class 2026 на передней панели установлены три экрана, а у задних пассажиров также имеются отдельные мониторы. Традиционно на втором ряду установлены отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

Відео дня

Сзади установлены отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией и функцией массажа Фото: Mercedes-Benz

В отделке салона использованы дорогая кожа и дерево. Разумеется, в комплектацию входят четырехзонный климат-контроль и пневмоподвеска.

Важно

Суперкар Mercedes и Ferrari на 1000 сил: какие элитные авто появились в 2026 году в Украине (фото)

Именно этот Mercedes-Maybach S680 оснащен топовым 6,0-литровым V12 с двойным турбонаддувом, развивающим 612 к. с. и 900 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Mercedes-Maybach S680 сохранил 612-сильный V12 Фото: Topcars UA

Цена на Mercedes-Maybach S-Class в Украине стартует с 10,5 миллиона гривен, а 12-цилиндровая версия S680 стоит от 12,5 миллиона.

Кстати, недавно в Украину привезли роскошный кабриолет Maybach за 14 миллионов гривен.

Также Фокус рассказывал о новом кроссовере Mercedes-Maybach.