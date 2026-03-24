Роскошь высшего сорта: презентован новый седан Maybach 2026 (фото)

В Германии представлен новый Mercedes-Maybach S-Class 2026. Роскошный седан стал современнее и получил более мощные двигатели.

5,5-метровый Maybach прошел модернизацию вслед за стандартным Mercedes S-Class W223 и с 25 марта поступает в продажу в Европе по цене более 200 000 евро. Подробности новинки раскрыли на сайте немецкого производителя.

Фары и фонари украшены логотипами Mercedes Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Maybach S-Class узнается по увеличенной решетке радиатора и оптике, украшенной логотипами Mercedes. Фары, кстати, теперь светят на 600 м. Также заменили бамперы и предложили новые колесные диски диаметром 20 и 21 дюйм.

На передней панели теперь установлены три экрана Фото: Mercedes-Benz

В салоне на передней панели теперь установлены три экрана, еще два 13,1-дюймовых монитора предназначены для задних пассажиров. Все сиденья Mercedes-Maybach S-Class имеют электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, стандартным является и четырехзонный климат-контроль. Кроме того, расширили палитру вариантов внутренней отделки по программе персонализации Manufaktur.

Все сиденья имеют электропривод, вентиляцию и массаж Фото: Mercedes-Benz

Седан Mercedes-Maybach S-Class сохранит топовый 6,0-литровый V12 твин-турбо мощностью 621 л.с. на отдельных рынках. Кроме того, для модели предлагают 4,0-литровые V8 на 530 и 612 сил, а также 585-сильную плагин-гибридную установку, которая позволяет проехать 100 км на электротяге. Также установлена улучшенная пневмоподвеска, которая способна сканировать дорогу перед автомобилем.

