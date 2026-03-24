Розкіш найвищого ґатунку: презентовано новий седан Maybach 2026 (фото)

У Німеччині представлено новий Mercedes-Maybach S-Class 2026. Розкішний седан став сучаснішим і отримав потужніші двигуни.

5,5-метровий Maybach пройшов модернізацію слідом за стандартним Mercedes S-Class W223 і з 25 березня надходить у продаж в Європі за ціною понад 200 000 євро. Подробиці новинки розкрили на сайті німецького виробника.

Фари та ліхтарі прикрашені логотипами Mercedes Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Maybach S-Class пізнається за збільшеною решіткою радіатора та оптикою, прикрашеною логотипами Mercedes. Фари, до речі, тепер світять на 600 м. Також замінили бампери і запропонували нові колісні диски діаметром 20 та 21 дюйм.

На передній панелі тепер встановлено три екрани Фото: Mercedes-Benz

Важливо

Король конструкторів і піонер автобудування: 180-річчя з дня народження Вільгельма Майбаха

У салоні на передній панелі тепер встановлені три екрани, ще два 13,1-дюймові монітори призначені для задніх пасажирів. Усі сидіння Mercedes-Maybach S-Class мають електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж, стандартним є і чотиризонний клімат-контроль. Крім того, розширили палітру варіантів внутрішнього оздоблення за програмою персоналізацію Manufaktur.

Відео дня

Усі сидіння мають електропривід, вентиляцію і масаж Фото: Mercedes-Benz

Седан Mercedes-Maybach S-Class збереже топовий 6,0-літровий V12 твін-турбо потужністю 621 к. с. на окремих ринках. Крім того, для моделі пропонують 4,0-літрові V8 на 530 і 612 сил, а також 585-сильну плагін-гібридну установку, яка дозволяє проїхати 100 км на електротязі. Також встановлено покращену пневмопідвіску, яка здатна сканувати дорогу перед автомобілем.

До речі, нещодавно в Рівному помітили перший електрокросовер Maybach.

Також Фокус писав про новий екстремальний суперкар Mercedes на 700 сил.