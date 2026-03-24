Штутгартська ракета: найрадикальніший і найдорожчий Mercedes показали на офіційних фото

Суперкар Mercedes-AMG GT Black Series повертається. Екстремальне трекове авто отримає V8 потужністю понад 700 сил та аеродинамічний пакет із гігантським антикрилом.

Купе Mercedes-AMG GT Black Series другого покоління презентують до кінця року. Поки що суперкар проходить тести на знаменитому автодромі Нюрбургринг разом із гоночним побратимом Mercedes-AMG GT3. Перші фото і подробиці новинки розкрили на сайті німецького автовиробника.

Фото: Mercedes-Benz

У Штутгарті заявляють, що новий Mercedes-AMG GT Black Series стане найрадикальнішою моделлю марки. Очевидно, він буде і найдорожчим у сучасній лінійці марки (коштуватиме понад $300 000), адже суперкар Mercedes-AMG ONE вже не випускають.

Фото: Mercedes-Benz

Важливо

На офіційних фото Mercedes-AMG GT Black Series обклеєний камуфляжною плівкою, проте видно, що за аналогією з попередником він отримає агресивний обвіс, дифузор і гігантське антикрило. Його крила розширені, а капот та боковини доповнені повітрозабірниками. Для зниження маси частину кузовних панелей виготовлять з карбону.

Відео дня

Фото: Mercedes-Benz

Суперкар Mercedes-AMG GT Black Series збереже 4,0-літровий V8 твін-турбо, проте буде потужнішим за 730-сильну модель першого покоління. Автомобіль отримає активні стабілізатори, керовані задні колеса та карбоново-керамічні гальма.

