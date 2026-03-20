Суперник Porsche Taycan і купе-кросовер: надпотужні електрокари Mercedes потрапили на фото

Підрозділ Mercedes-AMG готує до презентації одразу два надпотужних електромобілі. Седан та кросовер

Нові електромобілі Mercedes-AMG повинні дебютувати цьогоріч і проходять фінальні тести у Швеції за полярним колом. Світлини з випробувань опублікував сайт Autoevolution.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Електрокари будуть самостійними моделями підрозділу Mercedes-AMG, а не зарядженими версіями. На тестах їх обклеїли камуфляжем, але деталі дизайну можна розгледіти.

Першим дебютує седан Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, який кине виклик Porsche Taycan – його презентують до кінця весни. Електромобіль вирізняється обтічним дизайном із довгим капотом та вигнутим дахом. Деякі версії моделі мають антикрило.

Потужність Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe сягне 1360 сил

Салон Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe уже показали на офіційних фото. На передній панелі встановлено три екрани, а в оздобленні використані шкіра та карбон.

Відео дня

Салон електрокара вже показали

Топовий електромобіль Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe оснастять надпотужною тримоторною установкою на 1360 сил (1 Мегават). Повний привід доповнять режимом для дрифту, також електрокар зможе імітувати звук бензинового V8 та перемикання передач.

Важливо

Новий Mercedes-AMG GT SUV – електричний купе-кросовер із елегантним силуетом. Його презентують у кінці року.

Mercedes-AMG GT SUV
Салон Mercedes-AMG GT SUV потрапив на шпигунські фото
Mercedes-AMG GT SUV

Електрокросовер Mercedes-AMG стане конкурентом нового Porsche Cayenne. Платформу запозичать в седана Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, тому модель матиме схоже компонування салону та отримає ті ж силові установки. На фото інтер’єру видно спортивні сидіння.

