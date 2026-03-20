Соперник Porsche Taycan и купе-кроссовер: сверхмощные электрокары Mercedes попали на фото
Подразделение Mercedes-AMG готовит к презентации сразу два сверхмощных электромобиля. Седан и кроссовер
Новые электромобили Mercedes-AMG должны дебютировать в этом году и проходят финальные тесты в Швеции за полярным кругом. Фотографии с испытаний опубликовал сайт Autoevolution.
Электрокары будут самостоятельными моделями подразделения Mercedes-AMG, а не заряженными версиями. На тестах их оклеили камуфляжем, но детали дизайна можно разглядеть.
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe
Первым дебютирует седан Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, который бросит вызов Porsche Taycan — его презентуют до конца весны. Электромобиль отличается обтекаемым дизайном с длинным капотом и изогнутой крышей. Некоторые версии модели имеют антикрыло.
Салон Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe уже показали на официальных фото. На передней панели установлены три экрана, а в отделке использованы кожа и карбон.
Топовый электромобиль Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe оснастят сверхмощной трехмоторной установкой на 1360 сил (1 Мегаватт). Полный привод дополнят режимом для дрифта, также электрокар сможет имитировать звук бензинового V8 и переключения передач.Важно
Mercedes-AMG GT SUV
Новый Mercedes-AMG GT SUV — электрический купе-кроссовер с элегантным силуэтом. Его презентуют в конце года.
Электрокроссовер Mercedes-AMG станет конкурентом нового Porsche Cayenne. Платформу позаимствуют у седана Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, поэтому модель будет иметь похожую компоновку салона и получит те же силовые установки. На фото интерьера видны спортивные сиденья.
