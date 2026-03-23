Компактні розміри і стрімкий дизайн: яким буде найдешевший електромобіль Mercedes (фото)

Mercedes-Benz почав розробку наступного покоління A-Class. Хетчбек дебютує у 2028 році та вперше стане електромобілем.

Роботи над Mercedes A-Class стартували пізніше, аніж очікувалося, оскільки виробник тривалий час не міг визначитися, чи продовжувати розвиток моделі. Подробиці нового хетчбека розкрили виданню Autocar джерела в Mercedes-Benz.

Наразі не відомо, чи збереже нова модель назву Mercedes A-Class, адже остаточне рішення ще не прийнято. Утім, зазначається, що вона не стане кросовером, а залишиться класичним хетчбеком.

Новий Mercedes A-Class став останньою моделлю, дизайн якої розробили під керівництвом шеф-стиліста Гордена Вагенера. Дизайн стане більш обтічним — у стилі спорідненого седана Mercedes CLA, з яким новий A-Class ділитиме платформу MMA.

Деталі салону поки тримають у секреті, зазначається лише, що посадка стане вищою, а оглядовість покращиться. Усередині варто очікувати великий екран на передній панелі.

Mercedes A-Class уперше отримає електричні версії. Скоріше за все, мова йде про одномоторний 221-сильний та двомоторний 350-сильний варіанти, а пізніше варто очікувати зарядженого Mercedes-AMG A45 потужністю приблизно 500 сил. Це буде найдешевший електромобіль Mercedes.

Водночас, як і CLA, новий Mercedes A-Class збереже версії із двигунами внутрішнього згоряння — мова йде про 1,5-літрові гібриди на 163 та 190 сил.

