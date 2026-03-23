Компактные размеры и стремительный дизайн: каким будет самый дешевый электрокар Mercedes (фото)

Mercedes-Benz начал разработку следующего поколения A-Class. Хэтчбек дебютирует в 2028 году и впервые станет электромобилем.

Работы над Mercedes A-Class стартовали позже, чем ожидалось, так как производитель долгое время не мог определиться, продолжать ли развитие модели. Подробности нового хэтчбека раскрыли изданию Autocar источники в Mercedes-Benz.

Пока не известно, сохранит ли новая модель название Mercedes A-Class, ведь окончательное решение еще не принято. Впрочем, отмечается, что она не станет кроссовером, а останется классическим хэтчбеком.

Mercedes A-Class станет электрокаром Фото: Autocar

Новый Mercedes A-Class стал последней моделью, дизайн которой был разработан под руководством шеф-стилиста Гордена Вагенера. Дизайн станет более обтекаемым — в стиле родственного седана Mercedes CLA, с которым новый A-Class будет делить платформу MMA.

Детали салона пока держат в секрете, отмечается лишь, что посадка станет выше, а обзорность улучшится. Внутри стоит ожидать большой экран на передней панели.

Mercedes A-Class впервые получит электрические версии. Скорее всего, речь идет об одномоторном 221-сильном и двухмоторном 350-сильном вариантах, а позже стоит ожидать заряженного Mercedes-AMG A45 мощностью примерно 500 сил. Это будет самый дешевый электромобиль Mercedes.

Мощность Mercedes-AMG A45 достигнет 500 сил Фото: Autocar

В то же время, как и CLA, новый Mercedes A-Class сохранит версии с двигателями внутреннего сгорания — речь идет о 1,5-литровых гибридах на 163 и 190 сил.

