Штутгартская ракета: самый радикальный и дорогой Mercedes показали на официальных фото
Суперкар Mercedes-AMG GT Black Series возвращается. Экстремальное трековое авто получит V8 мощностью более 700 сил и аэродинамический пакет с гигантским антикрылом.
Купе Mercedes-AMG GT Black Series второго поколения презентуют до конца года. Пока что суперкар проходит тесты на знаменитом автодроме Нюрбургринг вместе с гоночным собратом Mercedes-AMG GT3. Первые фото и подробности новинки раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.
В Штутгарте заявляют, что новый Mercedes-AMG GT Black Series станет самой радикальной моделью марки. Очевидно, он будет и самым дорогим в современной линейке марки (будет стоить более $300 000), ведь суперкар Mercedes-AMG ONE уже не выпускается.
На официальных фото Mercedes-AMG GT Black Series оклеен камуфляжной пленкой, однако видно, что по аналогии с предшественником он получит агрессивный обвес, диффузор и гигантское антикрыло. Его крылья расширены, а капот и боковины дополнены воздухозаборниками. Для снижения массы часть кузовных панелей изготовят из карбона.
Суперкар Mercedes-AMG GT Black Series сохранит 4,0-литровый V8 твин-турбо, однако будет мощнее 730-сильной модели первого поколения. Автомобиль получит активные стабилизаторы, управляемые задние колеса и карбоново-керамические тормоза.
Между прочим, недавно во время тестов заметили и новые электромобили Mercedes-AMG мощностью более 1000 сил.
