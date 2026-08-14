Їх випустили лише 3252: у Києві помітили доступнішого конкурента BMW M5 від Lexus (фото)

У Києві сфотографували спортивний седан Lexus GS-F. Заряджена модель із 477-сильним V8 стартує до сотні за 4,6 с.

Lexus GS-F — раритет не лише в Україні, адже всього з 2015 по 2020 рік випустили тільки 3252 таких седани. Фото маловідомого авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто оснастили високооборотним 477-сильним V8 Фото: Topcars UA

Седан Lexus GS-F був спробою концерну Toyota створити конкурента BMW M5 чи Audi RS6. Його оснастили високооборотним 5,0-літровим V8, знайомим за Lexus RC F та IS-F.

Вісімка розвиває 477 к. с. при 7100 об/хв та 530 Н∙м при 5300 об/хв. Із 8-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість становить 270 км/год.

Lexus GS-F оснащений 19-дюймовими дисками і гальмами Brembo Фото: Topcars UA

Крім того, Lexus GS-F отримав спортивний вихлоп із чотирма трубами, самоблокувальний диференціал із функцією векторизації тяги та гальма Brembo, а його ходову доопрацювали.

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Відрізнити заряджений варіант від стандартного Lexus GS можна за агресивнішою передньою частиною, розширеними крилами, обвісом і спойлером. Також встановили 19-дюймові диски.

У салоні встановлені спортивні сидіння Фото: Lexus

У салоні встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використали шкіру, алькантару і карбон. Ціна Lexus GS-F стартувала з 85 000 доларів, тобто він був доступнішим за суперників.

До речі, нещодавно виявили 26-річний розкішний седан Lexus у новому стані.

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