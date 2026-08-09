Японська класика: в Україні засвітився культовий Nissan 80-х (фото)

В Одесі сфотографували седан Nissan Skyline 1981 року. Задньопривідний седан оснащений 125-сильним двигуном.

Nissan Skyline — раритет на українських дорогах, адже ця модель ніколи не продавалася у нас офіційно. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан оснащений 2,0-літровим 125-сильним двигуном Фото: Topcars UA

Nissan Skyline шостого покоління (кузов R30) не настільки культовий, як знамениті купе R32 чи R34 90-х і початку 2000-х, хоча виявився доволі масовим: із 1981 по 1987 рік виготовили 406 432 авто. У лінійці моделі були седани, універсали, хетчбеки та купе.

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4,6-метровий седан Nissan Skyline R30 вирізняється типовим для того часу рубаним дизайном, але має традиційну рису моделі — круглі секції в ліхтарях. Авто має кондиціонер, електроприводи дзеркал та склопідйомників, що було непогано, за мірками 80-х.

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Для свого часу авто непогано оснащене Фото: Topcars UA

Nissan Skyline R30 пропонували у бензинових та дизельних модифікаціях із чотири- та шестициліндровими двигунами потужністю до 205 сил. Конкретно цей седан 2000 GT оснащений 2,0-літровою бензиновою четвіркою на 125 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 10,3 с і розвинути 181 км/год.

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