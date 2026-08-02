Японська класика: в Україні помітили преміальну Toyota 70-х у чудовому стані (фото)

В Одесі сфотографували раритетний седан Toyota Mark II 1979 року. Преміальне авто має виразний дизайн та оснащене 2,0-літровою шісткою.

Toyota Corona Mark II третього покоління — рідкість на українських дорогах. Японське авто з кермом праворуч у чудовому стані. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._u.a в Instagram.

Авто оснащене 2,0-літровою шісткою Фото: Topcars UA

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Toyota Mark II — знаменита середньорозмірна модель преміумкласу, яку випускали з 1968 по 2004 рік. Третю її генерацію виробляли в 1976-1980 роках, а на фото потрапив її подовжений 4,6-метровий варіант Grande з більшою кількістю хрому в дизайні. Автомобіль вирізняється великими фарами.

Салон Toyota Mark II оздоблений велюром Фото: Topcars UA

Для свого часу задньопривідний седан Toyota Corona Mark II Grande був доволі інноваційним. Його пропонували з електросклопідіймачами, кондиціонером, круїз-контролем, магнітолою та системою нагадування про знос гальмівних колодок. Салон авто оздоблений велюром.

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Варіант Toyota Corona Mark II Grande подовжений до 4,6 м Фото: Topcars UA

Седан Toyota Corona Mark II пропонували з чотирьох- та шестициліндровими бензиновими і дизельними двигунами. Конкретно цей автомобіль оснащений 2,0-літровою бензиновою шісткою, яка в різних версіях розвивала 110-125 к. с. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 14 с, а максимальна швидкість становить 160 км/год.

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