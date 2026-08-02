Японская классика: в Украине заметили премиальную Toyota 70-х в отличном состоянии (фото)

В Одессе сфотографировали седан Toyota Mark II 1979 года. Премиальный автомобиль имеет выразительный дизайн и оснащен 2,0-литровой шестеркой.

Toyota Corona Mark II третьего поколения – редкость на украинских дорогах. Японское авто с рулем справа в отличном состоянии. Его фото было опубликовано на странице topcars_u.a в Instagram.

Авто оснащено 2,0-литровой шестеркой Фото: Topcars UA

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Toyota Mark II – знаменитая среднеразмерная модель премиум-класса, выпускавшаяся 1968 по 2004 год. Третью ее генерацию производили в 1976–1980 годах, а на фото попал ее удлиненный 4,6-метровый вариант Grande с большим количеством хрома в дизайне. Автомобиль отличается большими фарами.

Салон Toyota Mark II украшен велюром Фото: Topcars UA

В свое время заднеприводный седан Toyota Corona Mark II Grande был довольно инновационным. Его предлагали с электростеклоподъемниками, кондиционером, круиз-контролем, магнитолой и системой напоминания о сносе тормозных колодок. Салон авто отделан велюром.

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Вариант Toyota Corona Mark II Grande удлинен до 4,6 м Фото: Topcars UA

Седан Toyota Corona Mark II предлагали с четырех- и шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями. Именно этот автомобиль оснащен 2,0-литровой бензиновой шестеркой, которая в разных версиях развивала 110-125 л. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 14 с, а максимальная скорость составляет 160 км/ч.

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