Японская классика: в Украине появился культовый Nissan 80-х (фото)

В Одессе сфотографировали седан Nissan Skyline 1981 года выпуска. Заднеприводный седан оснащен 125-сильным двигателем.

Nissan Skyline — настоящая редкость на украинских дорогах, ведь эта модель никогда официально не продавалась у нас. Фотографии этой машины опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 125 сил Фото: Topcars UA

Nissan Skyline шестого поколения (кузов R30) не столь культовый, как знаменитые купе R32 или R34 90-х и начала 2000-х, хотя и оказался довольно массовым: с 1981 по 1987 год было выпущено 406 432 автомобиля. В линейке модели были седаны, универсалы, хэтчбеки и купе.

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4,6-метровый седан Nissan Skyline R30 отличается характерным для того времени угловатым дизайном, но сохраняет традиционную черту модели — круглые секции в фарах. Автомобиль оснащён кондиционером, электроприводами зеркал и стеклоподъёмников, что было неплохо по меркам 80-х.

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Для своего времени автомобиль неплохо оснащен Фото: Topcars UA

Nissan Skyline R30 выпускался в бензиновых и дизельных модификациях с четырёх- и шестицилиндровыми двигателями мощностью до 205 сил. Конкретно этот седан 2000 GT оснащен 2,0-литровым бензиновым четырёцилиндровым двигателем мощностью 125 к.с. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 10,3 с и развивать скорость 181 км/ч.

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