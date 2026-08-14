Их выпустили всего 3252: в Киеве заметили доступного конкурента BMW M5 от Lexus (фото)

В Киеве сфотографировали спортивный седан Lexus GS-F. Мощная версия с 477-сильным двигателем V8 разгоняется до сотни за 4,6 с.

Lexus GS-F — настоящая редкость не только в Украине, ведь всего с 2015 по 2020 год было выпущено лишь 3252 таких седана. Фото малоизвестного авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Автомобиль оснастили высокооборотистым 477-сильным двигателем V8 Фото: Topcars UA

Седан Lexus GS-F стал попыткой концерна Toyota создать конкурента BMW M5 или Audi RS6. Его оснастили высокооборотистым 5,0-литровым V8, знакомым по моделям Lexus RC F и IS-F.

Восьмерка развивает 477 к. с. при 7100 об/мин и 530 Н∙м при 5300 об/мин. С 8-ступенчатой автоматической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.

Lexus GS-F оснащен 19-дюймовыми дисками и тормозами Brembo Фото: Topcars UA

Кроме того, Lexus GS-F получил спортивную выхлопную систему с четырьмя трубами, самоблокирующийся дифференциал с функцией векторизации тяги и тормоза Brembo, а его ходовая часть была доработана.

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Отличить заряженную версию от стандартной Lexus GS можно по более агрессивной передней части, расширенным крыльям, обвесу и спойлеру. Также установлены 19-дюймовые диски.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: Lexus

В салоне установили спортивный руль и сиденья, а в отделке использовали кожу, алькантару и карбон. Цена Lexus GS-F начиналась с 85 000 долларов, то есть он был доступнее своих конкурентов.

Кстати, недавно обнаружили 26-летний роскошный седан Lexus в новом состоянии.

Також Фокус сообщал, что в Украине была замечена редкая премиальная Toyota 70-х.