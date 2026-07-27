Гость из 2000-х: обнаружен роскошный 26-летний Lexus с пробегом 2400 км (фото)

В США обнаружили седан Lexus LS 2000 года в идеальном состоянии. Представительское автоь практически не эксплуатировали, поэтому оно — как новое.

За 26 лет Lexus LS второго поколения проехал всего 2400 км. Об автомобиле рассказали на сайте Bring a Trailer.

Роскошный седан оснащен 290-сильным двигателем V8 Фото: Bring a Trailer

Этот седан Lexus LS 400 в версии Platinum Series был приобретён в 2000 году у дилера в Калифорнии за 56 574 доллара. Автомобиль очень мало эксплуатировался и хранился в гараже, поэтому он фактически находится в новом состоянии.

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Кузов, салон и силовой агрегат прекрасно сохранились. В этом году в автомобиле заменили все рабочие жидкости, а также шины, бензобак и аккумулятор. Сейчас для Lexus LS 400 ищут нового владельца — капсулу времени выставили на онлайн-аукцион.

Салон Lexus LS 400 отделан кожей и деревом Фото: Bring a Trailer

Lexus LS 400 — воплощение роскоши конца 90-х и начала 2000-х. Салон седана отделан кожей и деревом, а комплектация включает ксеноновые фары, люк, бортовой компьютер, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, электропривод сидений и аудиосистему с CD-чейнджером.

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Автомобиль прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Под капотом Lexus LS 400 установлен 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 290 к. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая коробка передач.

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