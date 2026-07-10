Звезда 2000-х: на аукцион выставлен культовый Mitsubishi Lancer Evo с пробегом 1500 км (видео)

В США обнаружили Mitsubishi Lancer Evolution 2004 года выпуска в идеальном состоянии. Знаменитый спортивный седан прекрасно сохранился.

За 22 года седан Mitsubishi Lancer Evo VIII проехал всего 1545 км, то есть это настоящая капсула времени. Подробности об автомобиле появились на сайте Cars and Bids.

Этот Mitsubishi Lancer Evolution практически не эксплуатировался и хранился в гараже. Продавец отметил, что приобрел авто в 2014 году и с тех пор проехал всего 30 км.

Спортивный седан оснащен карбоновым антикрылом Фото: Cars and Bids

Кузов, салон и силовой агрегат Mitsubishi Lancer Evo VIII находятся в отличном состоянии. Примечательно, что спортивный седан не подвергался модификациям: для Lancer Evolution это редкость. Сохранилась и оригинальная документация.

В салоне установлены кожаные спортивные кресла Recaro Фото: Cars and Bids

К тому же автомобиль неплохо оснащен: в него входят опциональное карбоновое антикрыло, 17-дюймовые диски Enkei, люк, кожаные сиденья Recaro и аудиосистема Infinity с 7 динамиками.

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Mitsubishi Lancer Evo VIII оснащен 2,0-литровым 271-сильным турбодвигателем 4G63T и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 6,1 с и развивать скорость 245 км/ч.

2,0-литровый турбодвигатель развивает 271 к. с. Фото: Cars and Bids

В арсенале Mitsubishi Lancer Evolution — полный привод с активным центральным дифференциалом и тормоза Brembo.

Кстати, недавно капсула времени Mitsubishi Lancer продавалась и в Украине.

Также Фокус сообщал, что с молотка уйдет капсула времени Ferrari 80-х годов за $11 миллионов.