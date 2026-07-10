Зірка 2000-х: на торги виставили культовий Mitsubishi Lancer Evo з пробігом 1500 км (відео)

У США виявили Mitsubishi Lancer Evolution 2004 року в новому стані. Знаменитий спортивний седан ідеально зберігся.

За 22 роки седан Mitsubishi Lancer Evo VIII проїхав усього 1545 км, тобто це капсула часу. Подробиці авто з’явилися на сайті Cars and Bids.

Цей Mitsubishi Lancer Evolution дуже мало експлуатувався та зберігався в гаражі. Продавець зазначив, що придбав авто в 2014 році та з того часу проїхав усього 30 км.

Спортивний седан має карбонове антикрило Фото: Cars and Bids

Кузов, салон та силовий агрегат Mitsubishi Lancer Evo VIII в чудовому стані. Примітно, що спортивний седан не модифікували: для Lancer Evolution це рідкість. Збережено й оригінальну документацію.

У салоні встановлені шкіряні спортивні крісла Recaro Фото: Cars and Bids

До того ж, авто непогано оснащене, адже має опційні карбонове антикрило, 17-дюймові диски Enkei, люк, шкіряні сидіння Recaro, акустику Infinity з 7 динаміками.

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Mitsubishi Lancer Evo VIII оснащений 2,0-літровою 271-сильною турбочетвіркою 4G63T та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,1 с і розвинути 245 км/год.

2,0-літровий турбомотор розвиваэ 271 к. с. Фото: Cars and Bids

В арсеналі Mitsubishi Lancer Evolution — повний привід із активним центральним диференціалом і гальма Brembo.

До речі, нещодавно капсула часу Mitsubishi Lancer продавалася і в Україні.

Також Фокус писав, що з молотка піде капсула часу Ferrari 80-х за $11 мільйонів.