Гість із 2000-х: виявлено розкішний 26-річний Lexus із пробігом 2400 км (фото)

У США знайшли седан Lexus LS 2000 року в ідеальному стані. Представницьке авто майже не експлуатували, тому воно — як нове.

За 26 років Lexus LS другого покоління проїхав усього 2400 км. Про авто розповіли на сайті Bring a Trailer.

Розкішний седан оснащений 290-сильним V8 Фото: Bring a Trailer

Цей седан Lexus LS 400 у виконанні Platinum Series придбали в 2000 році у дилера в Каліфорнії за 56 574 долари. Автомобіль дуже мало експлуатували і тримали в гаражі, тому він фактично в новому стані.

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Кузов, інтер'єр та силовий агрегат чудово збереглися. Цьогоріч автомобілю замінили всі робочі рідини, а також шини, бензобак та акумулятор. Зараз для Lexus LS 400 шукають нового власника — капсулу часу виставили на онлайн аукціон.

Салон Lexus LS 400 оздоблений шкірою та деревом Фото: Bring a Trailer

Lexus LS 400 – втілення розкоші кінця 90-х та початку 2000-х. Салон седана оздоблений шкірою і деревом, а комплектація включає ксенонові фари, люк, бортовий комп’ютер, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, електропривід сидінь та аудіосистему з CD-чейнджером.

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Автомобіль чудово зберігся Фото: Bring a Trailer

Під капотом Lexus LS 400 встановлено 4,0-літровий бензиновий V8 потужністю 290 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста автоматична КПП.

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