Их существует менее 1500: в Украине засветился редкий заряженный Mercedes 2000-х (фото)

Под Киевом сфотографировали кабриолет Mercedes-Benz CLK в редкой заряженной версии от AMG. Автомобиль оснащен мощным 5,4-литровым двигателем V8.

Такой Mercedes CLK 55 AMG — раритетная модель, ведь всего было выпущено лишь 1432 кабриолета. Фото автомобиля были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Спортивный автомобиль оснащен 354-сильным двигателем V8 Фото: Topcars UA

Mercedes CLK 55 AMG первого поколения выпускался с 1999 по 2002 год, и большинство из 5200 произведённых автомобилей были купе.

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Главное отличие Mercedes CLK 55 AMG скрывается под капотом. Спорткар оснащен 5,4-литровым двигателем V8 с двойным зажиганием, развивающим 347 к. с. и 510 Н∙м.

Салон Mercedes CLK 55 AMG отделан кожей и деревом Фото: Topcars UA

С 5-ступенчатой автоматической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, кабриолет имеет более жесткую подвеску и более мощные тормоза.

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Примечательно, что мощная версия AMG мало чем отличается от стандартного Mercedes-Benz CLK. Её выделяют несколько иной передний бампер, скромный обвес и 17-дюймовые колесные диски AMG Monoblock. Сзади видны сдвоенные выхлопные трубы.

Автомобиль получил 17-дюймовые диски Фото: Topcars UA

В салоне установлены спортивный руль и сиденья, а в отделке сочетаются кожа и дерево.

Кстати, недавно в Киеве заметили ещё более редкий и мощный Mercedes CLK мощностью 500 сил.

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