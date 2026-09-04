Четыре завода под вопросом: Volkswagen одобрил масштабную трансформацию концерна

Наблюдательный совет Volkswagen утвердил план трансформации, предусматривающий сокращение ещё 50 тысяч рабочих мест. Это самая масштабная реструктуризация за всю историю концерна.

3 сентября наблюдательный совет Volkswagen утвердил план трансформации концерна, предусматривающий сокращение ещё 50 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает Reuters.

Это решение стало частью стратегии, призванной смягчить удар от пошлин и выдержать жесткое давление со стороны китайских автопроизводителей. Речь идет о крупнейшей перестройке за 89 лет существования компании, а также о "поиске альтернатив" для четырёх немецких предприятий, которые в течение следующего десятилетия постепенно утратят производство моделей.

Договоренность позволила руководству избежать открытого противостояния с профсоюзами — идея созвать внеочередное собрание акционеров фактически была отложена. Ранее топ-менеджмент рассматривал такой шаг как способ продвинуть собственное видение, несмотря на сопротивление трудовых коллективов и второго по величине акционера — земли Нижняя Саксония.

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Соглашение призвано упростить громоздкую структуру концерна и одновременно ограничить полномочия наблюдательного совета, в котором профсоюзы совместно с Нижней Саксонией контролируют большинство голосов при принятии ключевых решений. Предложение разделить Volkswagen на отдельные юридические лица — для легковых автомобилей и для производства компонентов — официально сняли с рассмотрения.

Ценные бумаги компании на Франкфуртской бирже сразу подорожали на 7,9 %. Аналитики расценивают это как облегчение для инвесторов: ранее они опасались, что ситуация приведет к беспрецедентному кризису для крупнейшего автопроизводителя Евросоюза.

Как отмечает отраслевой эксперт Фердинанд Дуденхеффер, судьба заводов в Эмдене, Цвиккау, Неккарзульме и Ганновере будет обсуждаться ещё около 10 месяцев. Поэтапное сворачивание производства отдельных моделей на всех четырёх площадках начнётся с 2031 года.

Ранее сообщалось, что лидером украинского рынка новых легковых автомобилей в августе стала Toyota RAV-4 — покупатели приобрели 445 таких кроссоверов за месяц.

Также речь шла о легендарном роскошном седане с 12-цилиндровым двигателем и отделкой уровня Bentley, который выставили на продажу по цене подержанного хэтчбека. Впрочем, за привлекательной ценой скрывается риск огромных затрат на ремонт.

Кроме того, сообщалось, что Audi официально отказалась от планов стать полностью электрическим брендом к 2032 году. В компании признали: покупатели дорогого сегмента по-прежнему отдают предпочтение бензиновым двигателям.