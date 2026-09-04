Эти легковые авто стали фаворитами украинцев в августе: кто возглавил рейтинг

Toyota RAV-4 стала самой популярной моделью нового легкового автомобиля в Украине в августе. За месяц украинцы приобрели 445 таких кроссоверов.

Об этом сообщили в "УкрАвтопроме".

Второе место в рейтинге занял Renault Duster с 298 проданными автомобилями, третье — Skoda Octavia с результатом 227 машин. В первую пятерку также вошли Hyundai Tucson — 204 автомобиля и Skoda Kodiaq — 180.

Renault Duster Фото: Renault

Skoda Octavia Фото: Skoda

Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Далее в рейтинге расположились:

Toyota Camry — 180 автомобилей;

Toyota LC Prado — 154;

Toyota Yaris Cross — 154;

BYD Sea Lion 06 — 132;

Mazda CX-5 — 120.

Toyota Camry Фото: Toyota

Toyota LC Фото: Toyota

Toyota Yaris Cross Фото: Toyota

BYD Sea Lion 06 Фото: autohome.com.cn

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Всего в августе в Украине было продано около 5 тысяч новых легковых автомобилей. По сравнению с августом 2025 года рынок сократился на 27%, а по сравнению с июлем 2026 года — на 14%.

Самой популярной маркой месяца стала Toyota — 1092 проданных автомобиля, что на 9% больше, чем в августе прошлого года. В топ-10 также вошли Skoda — 600 автомобилей (+47%), Renault — 361 (-32%), BYD — 268 (-69%) и Hyundai — 261 (-34%).

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По итогам восьми месяцев 2026 года в Украине было продано более 43,7 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рынок новых автомобилей в Украине в августе сократился на 27 % в годовом исчислении. При этом Toyota стала лидером среди марок, продав 1092 автомобиля — на 9 % больше, чем в августе прошлого года.

Напомним, недавно в Киеве заметили редкую Toyota, которая конкурирует с BMW M5.

Кроме того, "Фокус" сообщал о редком компактном Mercedes мощностью 360 к.с., который заметили на украинских дорогах.