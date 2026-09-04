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Эти легковые авто стали фаворитами украинцев в августе: кто возглавил рейтинг

Кроссовер Toyota RAV-4
За месяц украинцы приобрели 445 кроссоверов Toyota RAV-4 | Фото: Wikipedia

Toyota RAV-4 стала самой популярной моделью нового легкового автомобиля в Украине в августе. За месяц украинцы приобрели 445 таких кроссоверов.

Об этом сообщили в "УкрАвтопроме".

Второе место в рейтинге занял Renault Duster с 298 проданными автомобилями, третье — Skoda Octavia с результатом 227 машин. В первую пятерку также вошли Hyundai Tucson — 204 автомобиля и Skoda Kodiaq — 180.

Автомобиль Renault Duster
Renault Duster
Фото: Renault
Автомобиль Skoda Octavia
Skoda Octavia
Фото: Skoda
Автомобиль Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Фото: Hyundai
Автомобиль Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Фото: Skoda

Далее в рейтинге расположились:

  • Toyota Camry — 180 автомобилей;
  • Toyota LC Prado — 154;
  • Toyota Yaris Cross — 154;
  • BYD Sea Lion 06 — 132;
  • Mazda CX-5 — 120.
Автомобиль Toyota Camry
Toyota Camry
Фото: Toyota
Автомобиль Toyota LC
Toyota LC
Фото: Toyota
Автомобиль Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
Фото: Toyota
Автомобиль BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06
Фото: autohome.com.cn
Автомобиль Mazda CX-5
Mazda CX-5
Фото: Mazda

Всего в августе в Украине было продано около 5 тысяч новых легковых автомобилей. По сравнению с августом 2025 года рынок сократился на 27%, а по сравнению с июлем 2026 года — на 14%.

Самой популярной маркой месяца стала Toyota — 1092 проданных автомобиля, что на 9% больше, чем в августе прошлого года. В топ-10 также вошли Skoda — 600 автомобилей (+47%), Renault — 361 (-32%), BYD — 268 (-69%) и Hyundai — 261 (-34%).

Відео дня

По итогам восьми месяцев 2026 года в Украине было продано более 43,7 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рынок новых автомобилей в Украине в августе сократился на 27 % в годовом исчислении. При этом Toyota стала лидером среди марок, продав 1092 автомобиля — на 9 % больше, чем в августе прошлого года.

Напомним, недавно в Киеве заметили редкую Toyota, которая конкурирует с BMW M5.

Кроме того, "Фокус" сообщал о редком компактном Mercedes мощностью 360 к.с., который заметили на украинских дорогах.