Ці легковики стали фаворитами українців у серпні: хто очолив рейтинг
Toyota RAV-4 став найпопулярнішою моделлю нового легкового автомобіля в Україні у серпні. За місяць українці придбали 445 таких кросоверів.
Про це повідомили в "УкрАвтопромі".
Друге місце в рейтингу посів Renault Duster із 298 проданими авто, третє — Skoda Octavia з результатом 227 машин. До першої п’ятірки також увійшли Hyundai Tucson — 204 авто та Skoda Kodiaq — 180.
Далі в рейтингу розташувалися:
- Toyota Camry — 180 авто;
- Toyota LC Prado — 154;
- Toyota Yaris Cross — 154;
- BYD Sea Lion 06 — 132;
- Mazda CX-5 — 120.
Загалом у серпні в Україні реалізували близько 5 тисяч нових легкових автомобілів. У порівнянні із серпнем 2025 року ринок скоротився на 27%, а відносно липня 2026 року — на 14%.
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota — 1092 продані автомобілі, що на 9% більше, ніж у серпні минулого року. До топ-10 також увійшли Skoda — 600 авто (+47%), Renault — 361 (-32%), BYD — 268 (-69%) та Hyundai — 261 (-34%).
За підсумками восьми місяців 2026 року в Україні реалізували понад 43,7 тисячі нових легковиків. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період торік.
Ринок нових авто в Україні у серпні скоротився на 27% у річному вимірі. Водночас Toyota стала лідером серед марок, продавши 1092 автомобілі — на 9% більше, ніж у серпні минулого року.
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