Ці легковики стали фаворитами українців у серпні: хто очолив рейтинг

Toyota RAV-4 став найпопулярнішою моделлю нового легкового автомобіля в Україні у серпні. За місяць українці придбали 445 таких кросоверів.

Про це повідомили в "УкрАвтопромі".

Друге місце в рейтингу посів Renault Duster із 298 проданими авто, третє — Skoda Octavia з результатом 227 машин. До першої п’ятірки також увійшли Hyundai Tucson — 204 авто та Skoda Kodiaq — 180.

Renault Duster Фото: Renault

Skoda Octavia Фото: Skoda

Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Далі в рейтингу розташувалися:

Toyota Camry — 180 авто;

Toyota LC Prado — 154;

Toyota Yaris Cross — 154;

BYD Sea Lion 06 — 132;

Mazda CX-5 — 120.

Toyota Camry Фото: Toyota

Toyota LC Фото: Toyota

Toyota Yaris Cross Фото: Toyota

BYD Sea Lion 06 Фото: autohome.com.cn

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Загалом у серпні в Україні реалізували близько 5 тисяч нових легкових автомобілів. У порівнянні із серпнем 2025 року ринок скоротився на 27%, а відносно липня 2026 року — на 14%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota — 1092 продані автомобілі, що на 9% більше, ніж у серпні минулого року. До топ-10 також увійшли Skoda — 600 авто (+47%), Renault — 361 (-32%), BYD — 268 (-69%) та Hyundai — 261 (-34%).

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За підсумками восьми місяців 2026 року в Україні реалізували понад 43,7 тисячі нових легковиків. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період торік.

Ринок нових авто в Україні у серпні скоротився на 27% у річному вимірі. Водночас Toyota стала лідером серед марок, продавши 1092 автомобілі — на 9% більше, ніж у серпні минулого року.

Нагадаємо, нещодавно у Києві помітили рідкісний Toyota, який конкурує з BMW M5.

Також Фокус повідомляв про рідкісний компактний Mercedes потужністю 360 к. с., який помітили на українських дорогах.