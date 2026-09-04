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Ці легковики стали фаворитами українців у серпні: хто очолив рейтинг

Кроссовер Toyota RAV-4
За місяць українці придбали 445 кросоверів Toyota RAV-4 | Фото: Wikipedia

Toyota RAV-4 став найпопулярнішою моделлю нового легкового автомобіля в Україні у серпні. За місяць українці придбали 445 таких кросоверів.

Про це повідомили в "УкрАвтопромі".

Друге місце в рейтингу посів Renault Duster із 298 проданими авто, третє — Skoda Octavia з результатом 227 машин. До першої п’ятірки також увійшли Hyundai Tucson — 204 авто та Skoda Kodiaq — 180.

Авто Renault Duster
Renault Duster
Фото: Renault
Авто Skoda Octavia
Skoda Octavia
Фото: Skoda
Авто Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Фото: Hyundai
Авто Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Фото: Skoda

Далі в рейтингу розташувалися:

  • Toyota Camry — 180 авто;
  • Toyota LC Prado — 154;
  • Toyota Yaris Cross — 154;
  • BYD Sea Lion 06 — 132;
  • Mazda CX-5 — 120.
Авто Toyota Camry
Toyota Camry
Фото: Toyota
Авто Toyota LC
Toyota LC
Фото: Toyota
Авто Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
Фото: Toyota
Авто BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06
Фото: autohome.com.cn
Авто Mazda CX-5
Mazda CX-5
Фото: Mazda

Загалом у серпні в Україні реалізували близько 5 тисяч нових легкових автомобілів. У порівнянні із серпнем 2025 року ринок скоротився на 27%, а відносно липня 2026 року — на 14%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota — 1092 продані автомобілі, що на 9% більше, ніж у серпні минулого року. До топ-10 також увійшли Skoda — 600 авто (+47%), Renault — 361 (-32%), BYD — 268 (-69%) та Hyundai — 261 (-34%).

Відео дня

За підсумками восьми місяців 2026 року в Україні реалізували понад 43,7 тисячі нових легковиків. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період торік.

Ринок нових авто в Україні у серпні скоротився на 27% у річному вимірі. Водночас Toyota стала лідером серед марок, продавши 1092 автомобілі — на 9% більше, ніж у серпні минулого року.

Нагадаємо, нещодавно у Києві помітили рідкісний Toyota, який конкурує з BMW M5.

Також Фокус повідомляв про рідкісний компактний Mercedes потужністю 360 к. с., який помітили на українських дорогах.