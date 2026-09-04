Планы сломал спрос: Audi отказалась полностью переходить на электричество до 2032 года

Audi официально свернула намерение полностью перейти на электромобили к 2032 году. В компании признали: покупатели дорогих моделей до сих пор отдают предпочтение бензиновым двигателям.

Немецкий автопроизводитель Audi отказался от планов стать полностью электрическим брендом к 2032 году. В компании признали, что клиенты премиального сегмента по-прежнему предпочитают классические бензиновые двигатели.

Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на Bloomberg.

Генеральный директор марки Гернот Дельнер сделал довольно откровенное заявление относительно будущего бренда: по его словам, чем дороже автомобиль, тем больше шансов, что клиент выберет именно двигатель внутреннего сгорания, а не аккумулятор.

Итак, эпоха крупных бензиновых двигателей продолжается, по крайней мере в верхнем ценовом диапазоне. В более доступных классах все наоборот: там водители гораздо охотнее пересаживаются на электропривод, ведь для ежедневных поездок по городу он банально выгоднее.

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Какие двигатели останутся

Легендарные "монстры" вроде W12 или V10, которые в свое время устанавливали на A8 и R8, уже отошли в историю из-за жестких экологических норм. А вот V6 и V8 имеют вполне реальные перспективы. К примеру, новая гибридная RS 5 и будущая RS 6 сохранят мощные бензиновые установки.

Для массового покупателя в Ингольштадте готовят другое решение — возвращение компактной модели A2, но уже в качестве сугубо электрического городского автомобиля.

Показательно, что совсем недавно концерн обещал окончательно попрощаться с бензином и дизелем к 2032 году. Впрочем, рыночный спрос диктует собственные правила, поэтому Audi, как и многие другие мировые производители, вынуждена смягчать слишком амбициозную электрическую стратегию.

Ранее сообщалось, что лидером украинского рынка новых легковых автомобилей в августе стала Toyota RAV-4 — за месяц покупатели приобрели 445 таких кроссоверов.

Также речь шла о том, что китайские компании во главе с BYD все увереннее чувствуют себя на мировых рынках, и Honda выбрала собственную стратегию противодействия этому натиску.

Кроме того, сообщалось, что Range Rover представил роскошный внедорожник Range Rover Electric — первый электромобиль в истории британского бренда.