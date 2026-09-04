Плани зламав попит: Audi відмовилася повністю переходити на електрику до 2032 року

Audi офіційно згорнула намір повністю перейти на електромобілі до 2032 року. У компанії визнали, що покупці дорогих моделей досі надають перевагу бензиновим двигунам.

Німецький автовиробник Audi відмовився від наміру стати цілком електричним брендом до 2032 року. У компанії визнали, що клієнти преміального сегмента й далі хочуть класичні бензинові мотори.

Про це пише Motor1 із посиланням на Bloomberg.

Гендиректор марки Гернот Дьолльнер зробив доволі відверту заяву щодо майбутнього бренду: за його словами, чим дорожчий автомобіль, тим більше шансів, що клієнт обере саме двигун внутрішнього згоряння, а не батарею.

Отже, епоха великих бензинових агрегатів іще триває, принаймні у верхньому ціновому діапазоні. У доступніших класах усе навпаки: там водії значно охочіше пересідають на електротягу, адже для щоденних поїздок містом вона банально вигідніша.

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Які двигуни залишаться

Легендарні "монстри" на кшталт W12 чи V10, які свого часу встановлювали на A8 та R8, уже відійшли в історію через жорсткі екологічні норми. А от V6 та V8 мають цілком реальні перспективи. Приміром, нова гібридна RS 5 і майбутня RS 6 збережуть потужні бензинові установки.

Для масового покупця в Інгольштадті готують інше рішення – повернення компактної моделі A2, але вже як суто електричного міського автомобіля.

Показово, що зовсім нещодавно концерн обіцяв остаточно попрощатися з бензином і дизелем до 2032 року. Втім, ринковий попит диктує власні правила, тож Audi, як і чимало інших світових виробників, змушена пом'якшувати надто амбітну електричну стратегію.

Раніше повідомлялося, що серпневим лідером українського ринку нових легковиків стала Toyota RAV-4 – за місяць покупці оформили 445 таких кросоверів.

Також ішлося про те, що китайські компанії на чолі з BYD дедалі впевненіше почуваються на світових ринках, і Honda обрала власну стратегію протидії цьому натиску.

Крім того, повідомлялося, що Range Rover показав розкішний позашляховик Range Rover Electric – перший електрокар в історії британського бренду.