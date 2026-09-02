535 кілометрів без підзарядки: як виглядає перший електрокар від Range Rover (фото)

Відомий у світі автокомпанія Range Rover представила свій новий розкішний позашляховик Range Rover Electric. Авто стало першим в історії електрокаром бренду Range Rover.

Нова автівка поєднує сучасний дизайн з двома потужними електродвигунами у 260 кВт, пише Netcarshow

Експерти відзначають, що новий позашляховик тихіший та більш сучасний, аніж будь-який Range Rover сьогодні.

"Електричний двигун підсилює притаманні бренду Range Rover характеристики безтурботної продуктивності, позачасової розкоші та безкомпромісних можливостей, а також знижує рівень шуму в салоні", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Range Rover Electric оснащений двома електродвигунами з постійними магнітами потужністю 260 кВт, що генерують до 542 кінських сил. Відтак, власники цього позашляховика зможуть їздити без підзарядки на 535 кілометрів.

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"Нові технології забезпечують точне керування в будь-яких умовах, включаючи інтелектуальну систему динаміки трансмісії (IDD), яка розподіляє крутний момент на задні колеса від 0% до 100%, щоб запобігти втраті зчеплення з дорогою, та інтегровану систему управління тягою (ITM), яка контролює швидкість двигуна протягом 50 мілісекунд та керує пробуксовкою до 100 разів швидше, ніж еквівалент автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння", — йдеться у повідомленні.

Range Rover Electric Фото: Скріншот

Також інтегроване керування зчепленням працює разом з новим режимом "одна педаль", забезпечуючи власникам комфортне плавне та легке рушання з місця на схилах до 33 градусів або, піднімаючись з лехкістю на схилах до 45 градусів.

Для заряджання автомобіля можа використовувати найшвидші доступні громадські зарядні пристрої постійного струму потужністю 350 кВт. Range Rover Electric можна зарядити з 10 до 80% приблизно за 22 хвилини або додати 201 км за 10 хвилин, коли автомобіль заряджається на максимальній швидкості.

Перший в історії електричний Range Rover живиться від літій-іонного акумулятора з подвійним блоком ємністю 118,5 кВт·год. Вдосконалена архітектура на 800 вольт забезпечує швидку та адаптивну роздільну зарядку.

Range Rover Electric розганятиметься від 0 до 100 км/год лише за 4,3 секунди, а потужність дозволяє обганяти від 80 до 120 км/год лише за 2,7 секунди.

Нагадаємо, що британський виробник розкішної зброї Holland & Holland доручив відомій компанії Overfinch, що спеціалізується на Range Rover, створити один із перших у світі Range Rover вартістю мільйон фунтів стерлінгів.

Також ццнікальний Range Rover 2020 року виставили на продаж в Одесі. Позашляховик має ексклюзивний розкішний салон із дорогим швейцарським годинником.