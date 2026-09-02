535 километров без подзарядки: как выглядит первый электрокар от Range Rover (фото)

Известная во всем мире автомобильная компания Range Rover представила свой новый роскошный внедорожник Range Rover Electric. Автомобиль стал первым в истории электромобилем бренда Range Rover.

Новый автомобиль сочетает в себе современный дизайн и два мощных электродвигателя мощностью 260 кВт, пишет Netcarshow

Эксперты отмечают, что новый внедорожник тише и современнее, чем любой из сегодняшних Range Rover.

"Электродвигатель усиливает присущие бренду Range Rover характеристики — непринужденную производительность, вневременную роскошь и бескомпромиссные возможности, а также снижает уровень шума в салоне", — говорится в сообщении.

Кроме того, Range Rover Electric оснащен двумя электродвигателями с постоянными магнитами мощностью 260 кВт, развивающими до 542 лошадиных сил. Таким образом, владельцы этого внедорожника смогут проехать без подзарядки 535 километров.

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"Новые технологии обеспечивают точное управление в любых условиях, включая интеллектуальную систему динамики трансмиссии (IDD), которая распределяет крутящий момент на задние колеса в диапазоне от 0% до 100%, чтобы предотвратить потерю сцепления с дорогой, а также интегрированную систему управления тягой (ITM), которая контролирует скорость двигателя в течение 50 миллисекунд и управляет пробуксовкой в 100 раз быстрее, чем аналогичная система в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания", — говорится в сообщении.

Range Rover Electric Фото: Скриншот

Кроме того, интегрированная система управления сцеплением работает в сочетании с новым режимом "одна педаль", обеспечивая владельцам комфортный, плавный и легкий старт с места на склонах до 33 градусов или плавный подъем на склонах до 45 градусов.

Для зарядки автомобиля можно использовать самые быстрые из доступных общественных зарядных устройств постоянного тока мощностью 350 кВт. Range Rover Electric можно зарядить с 10 до 80% примерно за 22 минуты или добавить 201 км запаса хода за 10 минут, когда автомобиль заряжается на максимальной скорости.

Первый в истории электрический Range Rover питается от литий-ионного аккумулятора с двойным блоком емкостью 118,5 кВт·ч. Усовершенствованная архитектура на 800 вольт обеспечивает быструю и адаптивную зарядку.

Range Rover Electric разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 4,3 секунды, а его мощность позволяет ускоряться от 80 до 120 км/ч всего за 2,7 секунды.

Напомним, что британский производитель элитного оружия Holland & Holland поручил известной компании Overfinch, специализирующейся на Range Rover, создать один из первых в мире Range Rover стоимостью в миллион фунтов стерлингов.

Кроме того, уникальный Range Rover 2020 года выставлен на продажу в Одессе. Внедорожник имеет эксклюзивный роскошный салон с дорогими швейцарскими часами.