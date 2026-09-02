Японський автогігант в кризі: Honda скорочує витрати майже на $10 млрд

Китайські виробники, зокрема BYD, захоплюють глобальні ринки — яку стратегію обрала Honda у відповідь.

Автовиробник Honda оголосив про намір заощадити близько $9,4 млрд до 2030 року – компанія переглядає структуру витрат на тлі посилення конкуренції з китайськими брендами.

Про це пише Reuters.

Основний тиск японський концерн спрямував на постачальників: від партнерів вимагають зниження цін одразу на 30% у трьох стратегічних напрямках – штампованих і кованих деталях, електричних компонентах для програмно-визначених автомобілів.

Поштовхом до таких радикальних заходів стала експансія китайських виробників, насамперед BYD, які захоплюють глобальні ринки завдяки поєднанню низької вартості та передових технологічних рішень. Додатковим тягарем для фінансових показників Honda стали збитки в сегменті електрокарів та загальне подорожчання виробництва в галузі.

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У рамках антикризової програми керівництво компанії рекомендувало партнерам оптимізувати логістичні ланцюги, ширше застосовувати уніфіковані деталі, а також розглядати можливість закупівлі комплектуючих у китайських виробників.

Реакція фондового ринку не забарилась, адже після оголошення новини котирування Honda та кількох її основних постачальників пішли вниз.

За задумом менеджменту, обрана стратегія має стабілізувати автомобільний напрямок бізнесу та посилити фокус на бензиново-електричних гібридних моделях.

Варто зазначити, що конкурент Nissan готує запуск компактного електрокара Wave – авто повинно стати найбюджетнішою електричною моделлю бренду на європейському ринку, адже вартість не перевищить 20 тисяч євро.

Крім того, на фронті ж з'явилась тривожна інформація: за наявними даними, Росія може вдатися до нової тактики атак проти мирного населення, розкидаючи металеві шипи на дорожньому покритті, щоб пошкодити шини транспорту та вразити зупинені авто за допомогою дронів.

Також повідомлялося, що поціновувачів автомобільної історії може зацікавити добірка про найбільш незвичні модифікації радянського автобуса ЛАЗ-695 та нестандартні варіанти їх застосування.