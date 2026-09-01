Шипи на дорозі — лише початок: РФ може атакувати зупинені автомобілі дронами, — журналіст

Росія може використовувати нову тактику атак на цивільних — розкидати металеві шипи на дорогах, щоб пошкодити шини й змусити автомобілі зупинитися, після чого атакувати їх БпЛА.

Про це повідомив журналіст Андрій Смолій із посиланням на моніторингові канали.

Водіям радять, якщо колесо пошкодили на підозрілій ділянці, не залишатися на дорозі та не скупчуватися біля автомобіля.

За інформацією каналу “Дніпровський меридіан”, російські війська можуть скидати з БпЛА типу “Герань” та «Гербера» спеціальні металеві елементи “Часник” на автомобільні дороги Дніпропетровської області.

Зазначається, що такі елементи можуть пошкоджувати шини. Після вимушеної зупинки транспортного засобу його можуть атакувати ударними безпілотниками.

Окремо водіїв закликають не намагатися самостійно прибирати підозрілі металеві предмети з дороги. За можливості небезпечну ділянку радять об'їхати та повідомити про неї відповідні служби.

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Під час міжміських поїздок також рекомендують стежити за повітряною обстановкою та офіційними попередженнями.

Які ще предмети можуть бути небезпечними для водіїв

Окрім кальтропів, або “Часнику”, на дорогах можуть становити небезпеку інші металеві шиповані конструкції. Зокрема, раніше повідомлялося про так звані “Їжачки” — металеві пастки, призначені для пошкодження автомобільних шин. Про їхнє використання російськими військовими на дорогах Херсонщини у 2024 році повідомляв Укрінформ із посиланням на Херсонську ОВА.

Також кальтропи мають різні конструкції та назви. У матеріалах про їхнє застосування згадуються, зокрема, “Воронячі лапки” та інші шиповані металеві елементи, які можуть пробивати шини.

Окрему небезпеку становлять вибухонебезпечні предмети, які можуть опинитися безпосередньо на дорозі або узбіччі. Нацполіція попереджає, що після дистанційного мінування там можуть залишатися металеві чи пластикові предмети, а деякі з них здатні спрацювати під час наїзду автомобіля або механічного впливу.

Нагадаємо, 27–28 серпня Росія продовжила масовані атаки на Україну. Спочатку РФ застосувала “Іскандери” та “Онікси”, а згодом — реактивні “Шахеди”, які запускали малими групами з полігонів навколо України. Глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко пояснив, що така тактика має на меті паралізувати Київ та інші регіони короткими, але частими повітряними тривогами.

Уранці 28 серпня в Києві до опівдня понад 20 разів оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу для столиці та областей на захід від неї. Влада і ДСНС також повідомляли про пожежі після ударів та падіння уламків у Сумах, Києві й Запоріжжі, зокрема загорівся розподільчий центр “Нової пошти”.

Також уранці 28 серпня глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про пожежу в гіпермаркеті “Епіцентр” у Запоріжжі після влучання російського дрона.