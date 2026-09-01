Шипы на дороге — это только начало: РФ может атаковать остановившиеся автомобили дронами, — журналист

Россия может прибегнуть к новой тактике атак на мирных жителей — разбрасывать металлические шипы на дорогах, чтобы повредить шины и заставить автомобили остановиться, после чего атаковать их с помощью БПЛА.

Об этом сообщил журналист Андрей Смолий со ссылкой на мониторинговые каналы.

Водителям рекомендуют, если колесо повредилось на подозрительном участке, не оставаться на дороге и не скапливаться возле автомобиля.

По информации канала "Днепровский меридиан", российские войска могут сбрасывать с БПЛА типа "Герань" и "Гербера" специальные металлические элементы "Чеснок" на автомобильные дороги Днепропетровской области.

Отмечается, что такие элементы могут повредить шины. После вынужденной остановки транспортного средства его могут атаковать ударными беспилотниками.

Кроме того, водителей призывают не пытаться самостоятельно убирать с дороги подозрительные металлические предметы. По возможности рекомендуется объехать опасный участок и сообщить о нём в соответствующие службы.

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Во время междугородних поездок также рекомендуется следить за погодной обстановкой и официальными предупреждениями.

Какие ещё предметы могут представлять опасность для водителей

Помимо кальтропов, или "Чеснока", на дорогах могут представлять опасность и другие металлические шипованные конструкции. В частности, ранее сообщалось о так называемых "Ежиках" — металлических ловушках, предназначенных для повреждения автомобильных шин. Об их использовании российскими военными на дорогах Херсонской области в 2024 году сообщало агентство "Укринформ" со ссылкой на Херсонскую областную государственную администрацию.

Кроме того, кальтропы бывают разных конструкций и носят разные названия. В материалах об их применении упоминаются, в частности, "вороньи лапки" и другие шипованные металлические элементы, способные пробивать шины.

Особую опасность представляют взрывоопасные предметы, которые могут оказаться непосредственно на дороге или обочине. Нацполиция предупреждает, что после дистанционного минирования там могут оставаться металлические или пластиковые предметы, а некоторые из них способны сработать при наезде автомобиля или механическом воздействии.

Напомним, 27–28 августа Россия продолжила массированные атаки на Украину. Сначала РФ применила "Искандеры" и "Ониксы", а затем — реактивные "Шахеды", которые запускались небольшими группами с полигонов вокруг Украины. Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко пояснил, что такая тактика направлена на то, чтобы парализовать Киев и другие регионы короткими, но частыми воздушными тревогами.

Утром 28 августа в Киеве до полудня более 20 раз объявляли воздушную тревогу. Военно-воздушные силы предупреждали об угрозе для столицы и областей к западу от неё. Власти и ГСЧС также сообщали о пожарах после ударов и падения обломков в Сумах, Киеве и Запорожье, в частности загорелся распределительный центр "Новой почты".

Кроме того, утром 28 августа глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о пожаре в гипермаркете "Эпицентр" в Запорожье после попадания российского дрона.