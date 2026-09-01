Недорогий та компактний: новий електромобіль Nissan Wave вперше помітили під час тестів

Nissan готує новий компактний електромобіль Wave, який має стати найдоступнішою електричною моделлю бренду в Європі. Адже його ціна становитиме менше за 20 тисяч євро.

Nissan Wave вкрили камуфляжем, але авто експертам вдалось розгледіти особливості передньої та задньої оптики. Очікується, що серійна модель дебютує у першій половині 2027 року, повідомляє Motor.

Новий Nissan Wave буде коштувати менше за 20 тисяч євро

Nissan Wave побачили на тестах на півдні Європи.

Новий електрокар Nissan Wave стане японським побратимом Renault Twingo E-Tech. Обидві моделі використовуватимуть платформу AmpR Small, а виробництво Nissan планують організувати на заводі Renault у Словенії. Водночас дизайн Wave матиме власні риси, щоб автомобіль відрізнявся від французького аналога, зокрема, у передній частині кузова.

За попередніми даними, електрокар отримає батарею LFP ємністю 27,5 кВтгод та електромотор потужністю 60 кВт, або близько 82 к.с. Запас ходу за циклом WLTP має перевищити 250 км.

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Але головною перевагою Nissan Wave стане ціна. Очікується, що стартова вартість електромобіля становитиме менше 20 000 євро без урахування можливих державних субсидій. Таким чином, новинка конкуруватиме з недорогими міськими електрокарами, зокрема Leapmotor T03, FIAT 500 та іншими моделями цього сегмента.

Поява Wave стане важливою для Nissan, адже компанія після тривалої перерви повертається до сегмента компактних міських автомобілів у Європі. Якщо заявлену ціну вдасться зберегти, модель може стати одним із найдоступніших способів перейти на електромобіль.

Нагадаємо, тим часом Toyota планує восени 2027 року почати в Китаї виробництво нового електричного SUV під брендом Lexus. Автомобіль випускатимуть на новому заводі компанії в Шанхаї.

А Volkswagen показав електричний седан за 15 000 доларів із запасом ходу 555 км. Jetta M6 – це просторий сімейний седан, який має запас ходу до 555 км.