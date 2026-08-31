Під брендом Lexus: Toyota вперше почне виробляти електромобіль у Китаї

Toyota планує восени 2027 року почати в Китаї виробництво нового електричного SUV під брендом Lexus. Автомобіль випускатимуть на новому заводі компанії в Шанхаї.

Про це повідомило видання Nikkei Asia.

У перший рік Toyota планує виробляти близько 1 тисячі таких автомобілів на місяць, а у 2028 році збільшити обсяги до десятків тисяч машин на рік.

Новий електромобіль отримає сучасну технологію gigacasting. Вона передбачає виготовлення кількох алюмінієвих частин кузова як однієї великої деталі. Це може зменшити вагу цих елементів до 20%, підвищити жорсткість кузова та спростити складання.

Toyota традиційно спочатку розробляла й виробляла автомобілі з новими технологіями в Японії, а потім виходила з ними на світові ринки. Новий електромобіль стане рідкісним винятком із цього підходу.

Відео дня

За даними дослідницької компанії GlobalData, минулого року на Китай припало 8,57 млн проданих електромобілів — близько 60% світових продажів. До 2030 року китайський ринок електромобілів прогнозують на рівні 11,41 млн машин.

Навесні Toyota зупинила розробку нового електричного купе Lexus у Японії. Водночас у Китаї компанія очікує попит на електричні SUV, а конкуренція в цьому сегменті посилюється, зокрема через нові моделі китайського виробника BYD.

Стратегія Toyota передбачає розробку та виробництво автомобілів відповідно до потреб конкретних регіонів. У Японії та США компанія робить ставку переважно на гібриди й бензинові автомобілі, тоді як у Китаї зміщує акцент на електромобілі.

Китай також змінює підходи світових автовиробників до розробки нових моделей. Якщо традиційно цей процес займає чотири-п’ять років, китайські виробники електромобілів можуть підготувати нову модель приблизно за два роки.

Нагадаємо, нещодавно в Києві помітили рідкісний конкурент BMW M5 від Toyota.

Крім того, Фокус писав про рідкісний компактний Mercedes потужністю 360 сил, який помітили в Україні.