Под брендом Lexus: Toyota впервые начнет производить электромобиль в Китае

Toyota планирует осенью 2027 года начать в Китае производство нового электро-SUV под брендом Lexus. Автомобиль будет выпускаться на новом заводе компании в Шанхае.

Об этом сообщило издание Nikkei Asia.

В первый год Toyota планирует производить около 1 тысячи таких автомобилей в месяц, а в 2028 году увеличить объемы до десятков тысяч машин в год.

Новый электромобиль будет оснащён современной технологией gigacasting. Она предполагает изготовление нескольких алюминиевых частей кузова в виде одной большой детали. Это может снизить вес этих элементов на 20 %, повысить жесткость кузова и упростить сборку.

Toyota традиционно сначала разрабатывала и производила автомобили с новыми технологиями в Японии, а затем выходила с ними на мировые рынки. Новый электромобиль станет редким исключением из этого подхода.

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По данным аналитической компании GlobalData, в прошлом году на долю Китая пришлось 8,57 млн проданных электромобилей — около 60 % мировых продаж. К 2030 году объем китайского рынка электромобилей, по прогнозам, составит 11,41 млн машин.

Весной Toyota приостановила разработку нового электрокупе Lexus в Японии. В то же время в Китае компания ожидает рост спроса на электро-SUV, а конкуренция в этом сегменте усиливается, в частности из-за появления новых моделей китайского производителя BYD.

Стратегия Toyota предусматривает разработку и производство автомобилей с учетом потребностей конкретных регионов. В Японии и США компания делает ставку преимущественно на гибриды и бензиновые автомобили, тогда как в Китае акцент смещается в сторону электромобилей.

Китай также меняет подходы мировых автопроизводителей к разработке новых моделей. Если традиционно этот процесс занимает четыре–пять лет, то китайские производители электромобилей могут подготовить новую модель примерно за два года.

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