Недорогой и компактный: новый электромобиль Nissan Wave впервые заметили во время испытаний

Nissan готовит новый компактный электромобиль Wave, который должен стать самой доступной электрической моделью бренда в Европе. Ведь его цена составит менее 20 тысяч евро.

Nissan Wave был замаскирован камуфляжем, но экспертам удалось разглядеть особенности передней и задней оптики. Ожидается, что серийная модель дебютирует в первой половине 2027 года, сообщает Motor.

Новый Nissan Wave будет стоить менее 20 тысяч евро

Nissan Wave заметили на тестах на юге Европы.

Новый электромобиль Nissan Wave станет японским аналогом Renault Twingo E-Tech. Обе модели будут использовать платформу AmpR Small, а производство Nissan планируется организовать на заводе Renault в Словении. При этом дизайн Wave будет иметь собственные черты, чтобы автомобиль отличался от французского аналога, в частности, в передней части кузова.

По предварительным данным, электромобиль будет оснащен батареей LFP емкостью 27,5 кВт·ч и электродвигателем мощностью 60 кВт, или около 82 л.с. Запас хода по циклу WLTP должен превысить 250 км.

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Но главным преимуществом Nissan Wave станет цена. Ожидается, что стартовая стоимость электромобиля составит менее 20 000 евро без учета возможных государственных субсидий. Таким образом, новинка будет конкурировать с недорогими городскими электрокарами, в частности с Leapmotor T03, FIAT 500 и другими моделями этого сегмента.

Появление Wave станет важным событием для Nissan, ведь компания после длительного перерыва возвращается в сегмент компактных городских автомобилей в Европе. Если удастся сохранить заявленную цену, эта модель может стать одним из самых доступных способов перейти на электромобиль.

Напомним, что тем временем Toyota планирует осенью 2027 года начать в Китае производство нового электрического SUV под брендом Lexus. Автомобиль будут выпускать на новом заводе компании в Шанхае.

А Volkswagen представил электрический седан за 15 000 долларов с запасом хода 555 км. Jetta M6 — это просторный семейный седан с запасом хода до 555 км.