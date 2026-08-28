Другая Jetta: Volkswagen показал электрический седан за $15 000 с запасом хода 555 км (фото)
Volkswagen представил доступный электромобиль Jetta M6. Этот семейный седан отличается просторностью и запасом хода до 555 км.
Новая Jetta M6 дебютировала в Китае, и именно там уже началось производство этой модели. Её ориентировочная стоимость составит 100 000 юаней ($15 000). Об этом сообщает сайт Autohome.
Электромобиль не имеет ничего общего с бензиновым Volkswagen Jetta. Дело в том, что Jetta — это отдельный бренд недорогих автомобилей, которые производятся в Китае. Под этой маркой часто выпускают упрощённые версии моделей Volkswagen, однако седан Jetta M6 — полностью новая модель и первый электромобиль бренда.
Jetta M6 — обтекаемый седан D-класса с изогнутой крышей, выраженным "носом", раскосыми фарами и узкими задними фонарями по всей ширине кузова.
Размеры Jetta M6 2026:
- длина — 4806 мм;
- ширина — 1868 мм;
- высота — 1500 мм;
- колесная база — 2820 мм;
- масса — 1557–1628 кг.
В салоне установлена узкая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран. Седан имеет довольно вместительный багажник объемом 542 литра. Для Jetta M6 доступны панорамная крыша, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка смартфонов, подогрев, вентиляция и массаж сидений.
Электромобиль Jetta M6 выпускается в вариантах мощностью 154 и 197 л. с.: максимальная скорость составляет 166 и 172 км/ч, соответственно. Доступны версии с запасом хода 465 и 555 км.
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