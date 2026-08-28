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Другая Jetta: Volkswagen показал электрический седан за $15 000 с запасом хода 555 км (фото)

новая Jetta M6
Jetta M6 — доступный электромобиль от Volkswagen | Фото: Volkswagen

Volkswagen представил доступный электромобиль Jetta M6. Этот семейный седан отличается просторностью и запасом хода до 555 км.

Новая Jetta M6 дебютировала в Китае, и именно там уже началось производство этой модели. Её ориентировочная стоимость составит 100 000 юаней ($15 000). Об этом сообщает сайт Autohome.

Jetta M6
Запас хода Jetta M6 составляет 555 км
Фото: Volkswagen

Электромобиль не имеет ничего общего с бензиновым Volkswagen Jetta. Дело в том, что Jetta — это отдельный бренд недорогих автомобилей, которые производятся в Китае. Под этой маркой часто выпускают упрощённые версии моделей Volkswagen, однако седан Jetta M6 — полностью новая модель и первый электромобиль бренда.

Jetta M6
Электромобиль будет стоить примерно 15 000 долларов
Фото: Volkswagen

Jetta M6 — обтекаемый седан D-класса с изогнутой крышей, выраженным "носом", раскосыми фарами и узкими задними фонарями по всей ширине кузова.

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салон Jetta M6
Комплектация бюджетной модели довольно обширная
Фото: Volkswagen

Размеры Jetta M6 2026:

  • длина — 4806 мм;
  • ширина — 1868 мм;
  • высота — 1500 мм;
  • колесная база — 2820 мм;
  • масса — 1557–1628 кг.
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В салоне установлена узкая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран. Седан имеет довольно вместительный багажник объемом 542 литра. Для Jetta M6 доступны панорамная крыша, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка смартфонов, подогрев, вентиляция и массаж сидений.

багажник Jetta M6
Объем багажника Jetta M6 составляет 542 л
Фото: Volkswagen

Электромобиль Jetta M6 выпускается в вариантах мощностью 154 и 197 л. с.: максимальная скорость составляет 166 и 172 км/ч, соответственно. Доступны версии с запасом хода 465 и 555 км.

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