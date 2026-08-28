Другая Jetta: Volkswagen показал электрический седан за $15 000 с запасом хода 555 км (фото)

Volkswagen представил доступный электромобиль Jetta M6. Этот семейный седан отличается просторностью и запасом хода до 555 км.

Новая Jetta M6 дебютировала в Китае, и именно там уже началось производство этой модели. Её ориентировочная стоимость составит 100 000 юаней ($15 000). Об этом сообщает сайт Autohome.

Запас хода Jetta M6 составляет 555 км Фото: Volkswagen

Электромобиль не имеет ничего общего с бензиновым Volkswagen Jetta. Дело в том, что Jetta — это отдельный бренд недорогих автомобилей, которые производятся в Китае. Под этой маркой часто выпускают упрощённые версии моделей Volkswagen, однако седан Jetta M6 — полностью новая модель и первый электромобиль бренда.

Электромобиль будет стоить примерно 15 000 долларов Фото: Volkswagen

Jetta M6 — обтекаемый седан D-класса с изогнутой крышей, выраженным "носом", раскосыми фарами и узкими задними фонарями по всей ширине кузова.

Відео дня

Комплектация бюджетной модели довольно обширная Фото: Volkswagen

Размеры Jetta M6 2026:

длина — 4806 мм;

ширина — 1868 мм;

высота — 1500 мм;

колесная база — 2820 мм;

масса — 1557–1628 кг.

Важно

Цена $20200, запас хода 660 км: на рынок вышел недорогой электрокроссовер Volkswagen (фото)

В салоне установлена узкая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран. Седан имеет довольно вместительный багажник объемом 542 литра. Для Jetta M6 доступны панорамная крыша, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка смартфонов, подогрев, вентиляция и массаж сидений.

Объем багажника Jetta M6 составляет 542 л Фото: Volkswagen

Электромобиль Jetta M6 выпускается в вариантах мощностью 154 и 197 л. с.: максимальная скорость составляет 166 и 172 км/ч, соответственно. Доступны версии с запасом хода 465 и 555 км.

Ранее Фокус рассказывал о новом электромобиле Volkswagen Tiguan, который пришёл на смену ID.4.

Кроме того, мы писали о новом недорогом седане Volkswagen с расходом 2,8 л на 100 км.