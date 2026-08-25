Электрический VW Tiguan: преемника Volkswagen ID4 рассекретили до премьеры (фото)
Обнародовано первые официальные фото Volkswagen ID. Тигуан. Электрический кроссовер будет иметь запас хода более 600 км.
Электрокар презентуют в октябре и будет выпускаться параллельно с бензиновыми и дизельными Volkswagen Tiguan. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Новый Volkswagen ID. Tiguan – глубокая модернизация популярного электрокроссовера ID.4. На фото попали прототипыт модели в камуфляжной пленке, но их детали можно разглядеть.
Электрический Volkswagen Tiguan хранит знакомый силуэт предшественника, однако большинство кузовных панелей у него новые. Передняя часть с высоким капотом и фарами, соединенными диодной полосой, выдержана в духе младшего Volkswagen ID.Cross.Важно
салон Volkswagen ID. Tiguan не показали, но известно, что внутри заменят руль, переднюю панель и экраны, а также добавят больше физических переключателей.
Предполагается, что электромобиль Volkswagen ID. Tiguan получит новые силовые установки мощностью от 190 л. с батареями емкостью 58 и 79 кВт∙ч. В самой "дальнобойной" версии запас хода превысит 600 км. Также электрокар будет поддерживать более быструю зарядку мощностью 183 кВт.
К слову, недавно показали новый компактный пикап на базе Volkswagen Tiguan.
Также Фокус рассказывал о новом кроссовере Volkswagen Atlas Cross Sport.