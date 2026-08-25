Електричний VW Tiguan: наступника Volkswagen ID4 розсекретили до прем'єри (фото)

Оприлюднено перші офіційні фото Volkswagen ID. Tiguan. Електричний кросовер матиме запас ходу понад 600 км.

Електрокар презентують у жовтні й він випускатиметься паралельно з бензиновими та дизельними Volkswagen Tiguan. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Новий Volkswagen ID. Tiguan — глибока модернізація популярного електрокросовера ID.4. На фото потрапили прототипи моделі в камуфляжній плівці, проте їх деталі можна розгледіти.

Електрокросовер замінить VW ID.4 Фото: carscoops.com

Електричний Volkswagen Tiguan зберігає знайомий силует попередника, проте більшість кузовних панелей у нього нові. Передня частина з високим капотом і із фарами, з'єднаними діодною смугою, витримана в дусі молодшого Volkswagen ID.Cross.

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Салон Volkswagen ID. Tiguan не показали, проте відомо, що всередині замінять кермо, передню панель та екрани, а також додадуть більше фізичних перемикачів.

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Запас ходу Volkswagen ID. Tiguan сягне 600 км Фото: Volkswagen

Очікується, що електромобіль Volkswagen ID. Tiguan отримає нові силові установки потужністю від 190 к. с. із батареями ємністю 58 та 79 кВт∙год. У найбільш "далекобійній" версії запас ходу перевищить 600 км. Також електрокар підтримуватиме швидшу зарядку потужністю 183 кВт.

До речі, нещодавно показали новий компактний пікап на базі Volkswagen Tiguan.

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