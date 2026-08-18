500 сил і запас ходу 1500 км: Volkswagen показав електрифікований кросовер за $37000 (фото)
Опубліковано офіційні фото Volkswagen ID.Era 8X. Електрифікований сімейний кросовер отримає установки потужністю до 500 к. с.
Новий Volkswagen ID.Era 8X дебютує 21 серпня на автошоу в Ченду, а після цього надійде в продаж у Китаї за ціною 250-300 тисяч юанів ($37 000 — 44 500). Про це повідомляє сайт Autohome.
Кросовер є представником сімейства недорогих моделей, розроблених спільно з концерном SAIC. Саме в Китаї налагоджено їх виробництво.Важливо
Зовні новачок дуже схожий на флагмана лінійки Volkswagen ID.Era 9X. У нього такий же силует із високим капотом, а тоненькі фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами. VW ID.Era 8X компактніший, проте все одно більший за Touareg.
Габарити Volkswagen ID.Era 8X:
- довжина — 5020 мм;
- ширина — 1997 мм;
- висота — 1750 мм;
- колісна база — 2970 мм;
- маса — 2485 кг.
Через менші розміри кросовер Volkswagen ID.Era 8X не має третього ряду, а от компонування передньої панелі у нього таке ж, як у старшого брата. Він отримав приплюснуте кермо, проєкційний щиток приладів та два великих тачскріни. Для задніх пасажирів встановили сенсорні панелі в дверях.
Новий VW ID.Era 8X випускатимуть у плагін-гібридних версіях із 1,5-літровим бензиновим генератором. Потужність задньопривідного варіанта становить 299 к. с., а повнопривідного — 510 сил. Максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.
На вибір запропонують батареї ємністю 51,1 та 65,2 кВт∙год: у першому випадку запас ходу в електричному режимі складе 340 км, у другому — 400 км. Загалом, на бензині та електротязі кросовер Volkswagen ID.Era 8X зможе проїхати 1400-1500 км.
До речі, нещодавно показали дешевий гібридний седан Volkswagen ID.Era 5S із витратою 2,8 л на 100 км.
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