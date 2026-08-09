В Україні скоро з'явиться новий Audi Q7 2027: ціна уже відома (фото)

Новий Audi Q7 незабаром вийде на український ринок. Сімейний кросовер став просторішим і сучаснішим, а також багатше оснащений.

Кросовер Audi Q7 третього покоління дебютує в Україні у дизельному виконанні. Подробиці авто розкрили на сайті представництва бренду.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Audi

Новий Audi Q7 2027 підріс у розмірах до 5,05 м завдовжки та став соліднішим на вигляд. У нього вищий капот, широка решітка радіатора та дворівнева передня оптика.

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У салоні на передній панелі встановлено три дисплеї. Кросовер Audi Q7 став просторішим, а об’єм його багажника складає 722-2075 л.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Audi

Новий Audi Q7 в Україні дебютує у версії з 3,0-літровим турбодизелем на 299 к. с. і 630 Н∙м із "м’якою" гібридною установкою. Він здатен розвинути 235 км/год та витрачає в середньому 8 л на 100 км. Стандартними є 8-ступінчастий автомат, повний привід, керовані задні колеса і пневмопідвіска.

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Кросовер запропонують із двома або трьома рядами сидінь Фото: Audi

Ціна Audi Q7 в Україні стартує з 4 112 346 гривень за п’ятимісну версію (за третій ряд крісел треба доплатити). Базова комплектація розширена і включає матричні фари, тризонний клімат-контроль, доводчики дверей, акустику з 10 динаміками, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, набір систем безпеки, електроприводи дверей багажника, передніх і задніх сидінь.

До речі, на український ринок невдовзі вийде і новий заряджений Audi RS5 на 640 сил.

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