В Украине скоро появится новый Audi Q7 2027: цена уже известна (фото)

Новый Audi Q7 вскоре появится на украинском рынке. Семейный кроссовер стал просторнее и современнее, а также получил более богатую комплектацию.

Кроссовер Audi Q7 третьего поколения дебютирует в Украине в дизельной версии. Подробности об автомобиле были опубликованы на сайте представительства бренда.

Кроссовер стал больше Фото: Audi

Новый Audi Q7 2027 увеличился в размерах до 5,05 м в длину и стал выглядеть более солидно. У него более высокий капот, широкая решетка радиатора и двухуровневая передняя оптика.

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В салоне на передней панели установлены три дисплея. Кроссовер Audi Q7 стал просторнее, а объём его багажника составляет 722–2075 л.

На передней панели установлены три экрана Фото: Audi

Новый Audi Q7 дебютирует в Украине в версии с 3,0-литровым турбодизелем мощностью 299 л. с. и крутящим моментом 630 Н∙м, оснащенной "мягкой" гибридной установкой. Он способен развивать 235 км/ч и расходует в среднем 8 л на 100 км. В стандартную комплектацию входят 8-ступенчатый автомат, полный привод, управляемые задние колеса и пневмоподвеска.

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Кроссовер будет предлагаться с двумя или тремя рядами сидений Фото: Audi

Цена Audi Q7 в Украине начинается с 4 112 346 гривен за пятиместную версию (за третий ряд сидений нужно доплатить). Базовая комплектация расширенная и включает матричные фары, трехзонный климат-контроль, доводчики дверей, акустическую систему с 10 динамиками, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, набор систем безопасности, электроприводы дверей багажника, передних и задних сидений.

Кстати, вскоре на украинский рынок выйдет и новый Audi RS5 мощностью 640 сил.

Также Фокус писал о старшем брате Q7 — флагманском кроссовере Audi Q9.