Семейная ракета: в Украине появится 640-сильный заряженный Audi (фото)
На украинский рынок выйдет новый Audi RS5. Заряженная модель с 640-сильной плагин-гибридной установкой разгоняется до сотни за 3,6 с и способна проехать 87 км на электротяге.
В Украине будут продаваться как лифтбэк, так и универсал Audi RS5. Подробности об этих моделях были опубликованы на сайте представительства Audi в Украине.
Новый Audi RS5 2026 претерпел существенные изменения: из модельного ряда исчезли купе и кабриолет, а вместо них появился универсал Avant. Таким образом, эта модель заменила Audi RS4.
К тому же, теперь Audi RS5 представляет собой плагин-гибрид: 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом и электродвигатель в сумме развивают 639 к. с. и 825 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 или 285 км/ч.
Вместительная батарея на 25,9 кВт·ч позволяет преодолеть до 87 км в электрическом режиме. Впрочем, из-за неё масса Audi RS5 увеличилась до 2355 кг.
Audi RS5 2026 получил полный привод с функцией векторизации тяги и режимом для дрифта, а также активный задний дифференциал и спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами. В качестве опции предлагаются карбоново-керамические тормоза.Важно
Отличить версию с приводом от стандартной Audi A5 можно по особой решетке радиатора, расширенным крыльям, обвесу, спойлеру и широким выхлопным трубам. В салоне установлены спортивный руль и сиденья, а на приборной панели расположены три экрана.
Цена Audi RS5 в Украине начинается с 5 910 723 гривен за лифтбэк и 6 005 409 гривен за универсал. Комплектация включает матричные фары, 20-дюймовые диски, трёхзонный климат-контроль, электропривод крышки багажника, камеры кругового обзора, набор систем безопасности, а также электропривод, подогрев и массаж сидений.
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