500 сил и запас хода 1500 км: Volkswagen показал электрифицированный кроссовер за $37000 (фото)
Опубликованы официальные фото Volkswagen ID.Era 8X. Электрифицированный семейный кроссовер будет оснащён силовыми установками мощностью до 500 л. с.
Новый Volkswagen ID.Era 8X дебютирует 21 августа на автосалоне в Чэнду, а после этого поступит в продажу в Китае по цене 250–300 тысяч юаней ($37 000 — 44 500). Об этом сообщает сайт Autohome.
Кроссовер входит в семейство недорогих моделей, разработанных совместно с концерном SAIC. Именно в Китае налажено их производство.Важно
Внешне новичок очень похож на флагман линейки Volkswagen ID.Era 9X. У него такой же силуэт с высоким капотом, а тоненькие фары и задние фонари соединены светодиодными полосами. VW ID.Era 8X компактнее, но всё равно больше, чем Touareg.
Габариты Volkswagen ID.Era 8X:
- длина — 5020 мм;
- ширина — 1997 мм;
- высота — 1750 мм;
- колесная база — 2970 мм;
- масса — 2485 кг.
Из-за меньших размеров кроссовер Volkswagen ID.Era 8X не имеет третьего ряда сидений, а вот компоновка приборной панели у него такая же, как у старшего брата. Он получил приплюснутый руль, проекционный приборный щиток и два больших сенсорных экрана. Для задних пассажиров в дверях установлены сенсорные панели.
Новый VW ID.Era 8X будет выпускаться в плагин-гибридных версиях с 1,5-литровым бензиновым генератором. Мощность заднеприводной версии составляет 299 к. с., а полноприводной — 510 сил. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.
На выбор будут предложены аккумуляторы емкостью 51,1 и 65,2 кВт·ч: в первом случае запас хода в электрическом режиме составит 340 км, во втором — 400 км. Суммарно на бензине и электротяге кроссовер Volkswagen ID.Era 8X сможет проехать 1400–1500 км.
Кстати, недавно был представлен недорогой гибридный седан Volkswagen ID.Era 5S с расходом 2,8 л на 100 км.
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