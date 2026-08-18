500 сил и запас хода 1500 км: Volkswagen показал электрифицированный кроссовер за $37000 (фото)

Опубликованы официальные фото Volkswagen ID.Era 8X. Электрифицированный семейный кроссовер будет оснащён силовыми установками мощностью до 500 л. с.

Новый Volkswagen ID.Era 8X дебютирует 21 августа на автосалоне в Чэнду, а после этого поступит в продажу в Китае по цене 250–300 тысяч юаней ($37 000 — 44 500). Об этом сообщает сайт Autohome.

Модель будет выпускаться в версиях мощностью до 510 сил Фото: Volkswagen

Кроссовер входит в семейство недорогих моделей, разработанных совместно с концерном SAIC. Именно в Китае налажено их производство.

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Внешне новичок очень похож на флагман линейки Volkswagen ID.Era 9X. У него такой же силуэт с высоким капотом, а тоненькие фары и задние фонари соединены светодиодными полосами. VW ID.Era 8X компактнее, но всё равно больше, чем Touareg.

На передней панели установлены два больших экрана Фото: Volkswagen

Габариты Volkswagen ID.Era 8X:

длина — 5020 мм;

ширина — 1997 мм;

высота — 1750 мм;

колесная база — 2970 мм;

масса — 2485 кг.

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Кроссовер будет выпускаться в пятиместной комплектации Фото: Volkswagen

Из-за меньших размеров кроссовер Volkswagen ID.Era 8X не имеет третьего ряда сидений, а вот компоновка приборной панели у него такая же, как у старшего брата. Он получил приплюснутый руль, проекционный приборный щиток и два больших сенсорных экрана. Для задних пассажиров в дверях установлены сенсорные панели.

В дверях появились сенсорные панели Фото: Volkswagen

Новый VW ID.Era 8X будет выпускаться в плагин-гибридных версиях с 1,5-литровым бензиновым генератором. Мощность заднеприводной версии составляет 299 к. с., а полноприводной — 510 сил. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Запас хода Volkswagen ID.Era 8X составляет 1500 км Фото: Volkswagen

На выбор будут предложены аккумуляторы емкостью 51,1 и 65,2 кВт·ч: в первом случае запас хода в электрическом режиме составит 340 км, во втором — 400 км. Суммарно на бензине и электротяге кроссовер Volkswagen ID.Era 8X сможет проехать 1400–1500 км.

Кстати, недавно был представлен недорогой гибридный седан Volkswagen ID.Era 5S с расходом 2,8 л на 100 км.

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