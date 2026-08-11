Цена $17 000 и расход 2,8 л/100 км: в продажу поступает доступный седан Volkswagen (фото)

Новый Volkswagen ID.Era 5S выходит на рынок. Недорогой семейный седан оснащен экономичной гибридной установкой.

Седан Volkswagen ID.Era 5S начинают продавать в Китае, ведь именно там он производится. Его цена составляет от 115 900 до 145 900 юаней ($17 000 — 21 500). Об этом сообщает сайт Autohome.

Volkswagen ID.Era 5S расходует всего 2,8 л на 100 км Фото: Volkswagen

Новинка является первым представителем линейки ID.Era (разрабатываемой совместно с концерном SAIC) в кузове седан. В его дизайне сочетаются грани и арочная крыша, а фары и задние фонари соединены светодиодными полосами. По размерам авто больше Volkswagen Jetta, но меньше Passat.

Габариты Volkswagen ID.Era 5S:

длина — 4836 мм;

ширина – 1880 мм;

высота – 1505 мм;

колесная база – 2766 мм.

Недорогая модель получила большой сенсорный экран Фото: Volkswagen

В салоне Volkswagen ID.Era 5S установлены узкая цифровая приборная панель и большой 15,6-дюймовый сенсорный экран, а мультимедийная система дополнена искусственным интеллектом. Передние сиденья разделены двухуровневой консолью.

Відео дня

Важно

Альтернатива Touareg: Volkswagen презентовал большой кроссовер в спортивном стиле (видео)

Базовая комплектация Volkswagen ID.Era 5S включает климат-контроль, камеру и круиз-контроль, а топовая версия оснащена панорамной крышей, камерами кругового обзора, подогревом всех кресел, вентиляцией и массажем передних сидений.

Комплектация Volkswagen ID.Era 5S довольно богатая Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.Era 5S является плагин-гибридом с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 к. с. и 177-сильным электромотором. Седан расходует 2,8 л на 100 км и может преодолеть 160 км в электрическом режиме, а совокупный запас хода на бензине и электротяге составляет 2000 км.

Кстати, недавно был рассекречен ещё один представитель этого семейства — электрокроссовер Volkswagen ID.Era 5X.

Также Фокус сообщал, что на рынок выходит новый Hyundai Elantra. Седан отличается оригинальным дизайном.