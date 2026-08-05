Не узнать: новый Hyundai Elantra 2027 выходит на рынок (фото)

Седан Hyundai Elantra 2027 поступил в продажу. Модель с авангардным дизайном сохранила бензиновую и гибридную версии.

Новый Hyundai Elantra восьмого поколения начали продавать на родине, в Южной Корее (там модель известна под названием Avante), а позже начнётся его экспорт. Об этом сообщается на сайте Hyundai.

Дизайн Hyundai Elantra претерпел кардинальные изменения Фото: Hyundai

Hyundai Elantra 2027 увеличился до 4765 мм в длину при колесной базе 2750 мм, а также кардинально изменился внешне. В дизайне стало ещё больше граней и углов. Фары стали двухуровневыми, а крылья значительно расширены. Заостренную заднюю часть подчеркивают тонкие фонари.

В салоне Hyundai Elantra установили узкую цифровую приборную панель в верхней части передней панели и большой (12,9 или 14,6 дюйма) сенсорный экран. В более дорогих версиях рычаг коробки передач перенесли на рулевую колонку и добавили искусственный интеллект в мультимедийную систему Pleos. Седан стал более просторным, а объем его багажника увеличился до 479 л.

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В салоне установили узкую цифровую приборную панель и большой сенсорный экран Фото: Hyundai

Цена Hyundai Elantra 2027 составляет от 23 980 000 до 31 520 000 вон ($16 800 — 22 100). Базовая комплектация включает климат-контроль, камеру, парктроник, 10 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, подогрев сидений и рулевого колеса.

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Топовая версия Inspiration дополнена системой бесключевого доступа, кожаной отделкой, а также электроприводом и вентиляцией передних и подогревом задних сидений. За дополнительную плату предлагаются панорамная крыша, видеорегистратор и аудиосистема Bang & Olufsen.

Комплектацию седана расширили Фото: Hyundai

Седан Hyundai Elantra сохранил 2,0-литровую бензиновую четверку на149 к. с. и 1,6-литровую гибридную установку, мощность которой увеличили до 157 сил. В первом случае установлен вариатор, во втором — 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

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