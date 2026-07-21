Volkswagen возрождает знаменитый недорогой седан 2000-х: первые подробности (фото)

Седан Volkswagen Bora возвращается на рынок. Недорогая модель имеет просторный багажник и оснащена 160-сильным турбомотором.

Новый Volkswagen Bora вскоре будет представлен в Казахстане и поступит в продажу в ряде стран. Об этом сообщает сайт kolesa.kz.

Седан оснащен 160-сильным турбодвигателем Фото: Volkswagen

Возрожденный VW Bora не является полностью новой моделью — это экспортная версия седана Volkswagen Sagitar L, который производят в Китае. 4,8-метровый автомобиль внешне не будет отличаться от своего собрата. У него обтекаемый дизайн с изогнутой крышей, а фары и фонари соединены светодиодными полосами.

В салоне установлен большой сенсорный экран Фото: Volkswagen

В салоне Volkswagen Bora 2026 установят цифровую приборную панель и большой 15-дюймовый сенсорный экран. Объем багажника составляет 533 л.

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Комплектации модели пока не известны, однако известно, что для автомобиля будут предлагаться матричные фары, панорамная крыша, проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора и набор систем безопасности.

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Объем багажника составляет 533 л Фото: autohome.com.cn

Новый Volkswagen Bora оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 160 к. с. и крутящим моментом 250 Нм. С 7-ступенчатой коробкой DSG разгон до 100 км/ч занимает 8,8 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Первый Volkswagen Bora выпускался с 1999 по 2008 год Фото: Volkswagen

Напомним, что под названием Volkswagen Bora в свое время в Европе и Китае продавались седан и универсал VW Jetta четвертого поколения. Модель выпускалась с 1999 по 2008 год и комплектовалась четырёх- и шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями мощностью до 204 сил.

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